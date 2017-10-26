Demirtaş, duruşmaya bağlanmadı

İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA) - MERSİN\'de yaptığı konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu\'na hakaret ettiği ve \'Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı\' iddiasıyla hakkında dava açılan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmayı yine reddetti.

Başka bir davadan dolayı Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Mersin 14\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki görülen davaya, SEGBİS\'in adil yargılanma hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle, duruşmaya fiziki olarak katılmak isteğini yineleyerek bağlanmadı. Duruşma, ertelendi.



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