Demirtaş: Doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunun Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye'nin birçok noktasında eş zamanlı başlayan orman yangınlarına ilişkin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir." dedi.

Demirtaş'ın paylaşımları şöyle:

"1) Yangın felaketi nedeniyle mağdur olan herkese büyük geçmiş olsun. Doğudan batıya kadar yanan bütün ormanlar, toplumun ve tüm canlıların geleceğini karartıyor. Felaketlerde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum.

2) Durum gösteriyor ki, iklim krizini Türkiye'nin ana gündemlerinden biri yapma zamanı geldi de geçiyor.

Hükümetin hazırlıksız ve beceriksiz durumuna hiçbir mazeret uydurulamaz. Zaten doğal felaketlerin sonuçlarının bu kadar ağır olmasının nedeni, Türkiye'deki siyasi felakettir."

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