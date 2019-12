Demirtaş: Dine değil senin imamlarına karşıyız!

T24 - BDP eski Genel Başkanı ve Hakkari Bağımsız Milletvekili adayı Selahttin Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın ’sivil itaatsizlik’ kampanyasında sokakta cuma namazı kılınmasıyla ilgili eleştirilerine tepki gösterdi.



Demirtaş, "Senin Ankara’dan atadığın imamlar, ’Dil tektir, din tektir, ırk tektir’ diye vaazlarda bulunuyor. Biz dine değil gönderdiğin imamlara karşıyız. MGK’dan gönderdiğin sahte imamların Cuma hutbesinde Allah’ım sen ordumuzu muzaffer eyle. Kime karşı savaş çığırtkanlığı yapıyorsunuz" dedi.



Seçim bölgesi olyan Hakkari’ye giden Demirtaş, Van-Hakkari Karayolu üzerinde bulunan Başkale İlçesi’ne de uğradı. Partililer, uzun konvoylar oluşturarak Demirtaş’ı karşıladı. Demirtaş kendisini karşılayan kalabalığa kent merkezinde bir konuşma yaptı. Demirtaş yaptığı konuşmasında, Başbakan Erdoğan’ın Hakkari gezisini ile sivil cuma ile ilgili değerlendirmelerde bulundu Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ın gittiği her yerde geniş kitleler beklediğini, ancak Hakkari’de kimyasının bozulduğunu söyledi. Demirtaş, Başbakan Erdoğan’ı Başkale’ye de beklediklerini belirterek şöyle konuştu:





'Hakkari'de yaşadığını, Başkale'de de yaşayacaksın'



"Hakkari’de yaşadıklarının aynısını Başkale halkı sana tekrar yaşatacak. Bu coğrafyada her yer sana Başkale, Diyarbakır, Yüksekova gibi olacak. Hala utanmadan sıkılmadan halk korktuğu için gelmedi diyor. Sanıyor ki buradaki halk onu havai fişeklerle kitlelerle karşılayacak. Başbakan 12 Haziran’da sandıklarda bunu çok iyi görecek ki, bu halkın iradesine saygı duymak zorunda kalacak ve diyecek ki, gelin birlikte bir anayasa hazırlayalım. Sivil Cuma namazlarıyla ilgili de Türkiye’nin her yerinde iftira atmaya çalışıyor. Senin Ankara’dan atadığın imamlar, ’Dil tektir, din tektir, Irk tektir’ diye vaazlarda bulunuyor. Biz dine değil gönderdiğin imamlara karşıyız. MGK’dan gönderdiğin sahte imamların Cuma hutbesinde Allah’ım sen ordumuzu muzaffer eyle. Kime karşı savaş çığırtkanlığı yapıyorsunuz. Bu halk barış istiyor senin imamın ordu, savaş çığırtkanlığı yapıyor. Bir gerilla cenazesinin namazını, ’bu teröristtir’ diyerek kılmıyor."





'Senin aradığın valiler bu halkı yönetemiyor'



Demokratik özerkliğe geçilmesi gerektiğini savunan Demirtaş, "Senin Ankara’dan atadığın Valiler, Kaymakamlar bu halkı yönetemiyor, yönetemez de. Asıl seçilmişler Belediye Başkanıdır, onları da senin hükümetin görevden alıyor. Bunların yerine Kent Meclisleri oluşturulmalı ve demokratik özerkliğe derhal geçiş yapılmalıdır. Bu halk kendi sorunlarını kendi çözmelidir" dedi.



Selahattin Demirtaş, yaptığı konuşmanın ardından Başkale BDP İlçe Binasına geçti. Demirtaş, Van bağımsız milletvekili adıyı Kemal Aktaş için bir süre ilçede esnafı gezip destek istedikten sonra, seçim bölgesi olan Hakkari’ye gitti.