Demirtaş: Devleti beklemeyin tedbirinizi alın

T24 - BDP Genel Başkanı, anadilde eğitim üzerine yaptığı konuşmada, farklı din ve kültürlere sahip insanlara seslendi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da bazı belediye başkanları ve parti yöneticileriyle birlikte yaptığı, yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından açıklamalarda bulundu.



Anadilde eğitim konusuna değinen ve Kürt Dili ve Eğitimi Hareketi'nin (TZK Kurdi) bu konuda başlatmış olduğu çalışmaları desteklediklerini söyleyen Demirtaş, ''Burası Kürt halkının anavatanıdır. Dolayısıyla siz bir halkın kendi anavatanında, ana dilde eğitim hakkını tartışamazsınız" dedi.



Anadilde eğitimin tartışmasız bir hak olduğunu ifade eden Demirtaş, "Bunu istemek anayasal bir suç değildir. Bugüne kadar milyonlarca Kürt çocuklarını asimile edenler insanlık suçu işlemişlerdir ve biz bu insanlık suçuna artık ortak olmayacağımızı ilan etmek için anadilde eğitimi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Başbakan Erdoğan'a seslenen ve "Bu ülkede başını açmadığı için, sırf başı örtülü olduğu için çocuklar okula alınmadılar. Bu haksızlığı bu ülke yaşadı, halen de yaşıyor" diyen Demirtaş şöyle konuştu:



"Sayın Başbakanın çocuğu da bu ülkede inanç özgürlüğünü kullanamadığı için okula gidemedi. Biz çocuklarımızı nereye göndereceğiz? Başörtülü kardeşlerimiz asimile edilmeye, inançlarından vazgeçirilmeye tabi tutulmaya çalışılıyorken, buna karşı hep beraber direniyoruz da, çocukların kültürel asimilasyonuna ve ana dilde eğitimine karşı neden hep beraber direnemiyoruz?"





'ÇOCUKLARIMIZI 5 GÜN OKULA GÖNDERMEYECEĞİZ'



Demirtaş, çocukların anadilde eğitim alabilmeleri için uğraştıklarını ve bu amaçla onları beş gün okula göndermeyeceklerini hatırlatarak,''Bu saatten sonra bu ülkede yaşayan başta Kürt halkı olmak üzere, bütün farklı dinler ve kültürler, kendi dilini ve inancını korumak için devleti beklemeksizin tedbirini almak zorundadır.



Biz çocuklarımızın eğitim hakkını engellemeyiz, tam tersine anadilde eğitim alabilsinler diye uğraşıyoruz. Bunun için çocuklarımızı 5 gün okula göndermeyeceğiz. O 5 gün ve daha sonrasında Kürtçe eğitim yapacağız, çocuklarımıza Kürtçe eğitim aldıracağız. Ben kendi çocuğumu yarından itibaren Kürtçe eğitim öğretime gönderiyorum. Sonra da kesintisiz olarak anadilini öğrensin diye her yerde kendi imkanlarımızla çocuklarımızın ve halkımızın ihtiyacını gidermeye çalışacağız.'' diye konuştu.









