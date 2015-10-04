Demirtaş: Devlet vergi alırken herkese eşit davranıyor ama hizmet sunarken faşizm dayatılıyor!

Türkiye'deki rejimin işleyişinin değiştirilmek zorunda olduğunu belirten HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Türkiye demokratik bir cumhuriyet olarak bütün kimliklerle herkesin eşit olduğu bir anayasaya kavuşmak zorundadır" dedi. Almanya'da federal sistemin bulunduğunu belirten Demirtaş, "Tek bir adamın, tek bir kişinin iki dudağı arasındaki yönetim şeklini kabul etmiyoruz. Bölgesel yönetim, yerinden yönetim, özerk yönetim. Yani halk yaşadığı yerde kendi kararlarını kendisi alabilmelidir" ifdelerini kullandı.

Lüdwigsburg'daki MHP Arena'da düzenlenen "Dayanışma Gecesi'nde" konuşan Demirtaş, devletin Kürtleri ve Alevileri tanımadığını ama iş vergi almaya geldiğinde çok iyi tanıdığını dile getirerek, "Bizden vergi alırken devlet 'sen Kürtsün vergi verme' demiyor, 'Sen Alevisin senden vergi almayalım' demiyor" ifadelerini kullandı. Demirtaş, "Devlet vergi alırken herkese eşit davranıyor ama hizmet sunulurken tekçilik, ırkçılık, milliyetçilik adı altında bize faşizm dayatılıyor" diye devam etti.

"Bölgesel yönetim, yerinden yönetim, özerk yönetim"





HDP'nin öncelikle vergi sorununu çözmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, "Türkiye demokratik bir cumhuriyet olarak bütün kimliklerle herkesin eşit olduğu bir anayasaya kavuşmak zorundadır" ifadesini kullandı.Halkın yönetime katılması gerektiğini belirten Demirtaş, şöyle devam etti.

"Federal Almanya'da bir tür federal sistem, eyalet modeliyle yerel yönetimin ne demek olduğunu, yerinden yönetimin ne demek olduğunu sizler yaşayarak bire bir görüyorsunuz. Biz Türkiye'de tek bir adamın, tek bir kişinin iki dudağı arasındaki yönetim şeklini kabul etmiyoruz. Bu Türkiye'nin gerçeklerine, Türkiye'nin ruhuna aykırıdır çünkü 80 milyon nüfusuyla büyük bir coğrafya olan, 81 vilayeti, bine yakın ilçesi ile devasa bir ülkeyi tek bir kişi yönetemez, tek bir hükümet de yönetemez, tek bir parlamento da yönetemez. Bölgesel yönetim, yerinden yönetim, özerk yönetim. Yani halk yaşadığı yerde kendi kararlarını kendisi alabilmelidir."

"Siz Almanya'da oyları iki katına çıkarırsanız, Türkiye'de 5 milletvekili kazanmış olursunuz"

HDP'nin 1 Kasım seçimlerinde Almanya'da birinci parti olabileceğini iddia eden Demirtaş, "Bu gücümüz var, bu potansiyelimiz var. Siz 'tamam' derseniz, siz isterseniz olur" dedi. Almanya'da seçimlerde birinci parti olmanın önemine işaret eden Demirtaş şunları kaydetti:

"Almanya'da birinci parti olmak ne demek biliyor musunuz? Türkiye'de en az üçüncü parti olmayı garantilemek demektir, ikinci parti olmaya yaklaşmaktır. Siz bunu belirleyebilirsiniz çünkü sizin oylarınız Türkiye'nin 81 iline dağıtılıyor. Siz sadece tek bir il için tek bir şehir için oy kullanmıyorsunuz. Oylarınız 81 ile dağıtılıyor ve o illerde milletvekili kazanmamızı kolaylaştırıyor. Siz burada oyları iki katına çıkarırsanız sadece Almanya'da, Türkiye'de beş milletvekilini siz kazanmış olursunuz."