Demirtaş: Devlet mayınlı arazileri temizlemeli, başka kimse ölmesin

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Devlet kendi mayınlarını temizlemeli, PKK da silahlarıyla birlikte Irak Kürdistanı’na doğru geri çekilirken mayın döşediği neresi varsa, hatırlıyorsa bunu açıklarsa can güvenliği açısından önemli bir adım atılmış olur" dedi.

PKK’nın çözüm süreci kapsamında sınır dışına çıkmaya başlamasının ardından Ağrı’da iki askerin, mayına basarak şehit düşmesi üzerine gözler, Türkiye’deki karasal mayınlara çevrildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mayınlı araziler temizlenip topraksız köylülere verilsin” önerisinden sonra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da “TSK ve PKK, döşenen mayınların yerlerini açıklasın” çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin de PKK’nın da elinde mayın haritası bulunmadığını kaydeden Demirtaş, şunları söyledi:

Tehlike saçıyor

“Çatışma bölgesi olarak adlandırılan ve sivillere kapalı alanlara geçen yıllar içinde kara mayınları döşendi. Pusulama mantığıyla yüzlerce yere mayın döşendiğini biliyoruz, ancak mayınların nereye döşendiğine ilişkin bir harita yok. Şimdi bu mayınlar herkes için tehlike saçıyor. Madem ki artık çatışmazlık dönemine girdik, PKK geri çekilme kararını uygulamaya hazırlanıyor, demokratik yollarla Kürt sorununun çözümü konusunda önemli adımlar atılıyor, öyleyse her iki tarafa da düşen görevler var. Devlet kendi mayınlarını temizlemeli, PKK da silahlarıyla birlikte Irak Kürdistanı’na doğru geri çekilirken mayın döşediği neresi varsa, hatırlıyorsa bunu açıklarsa can güvenliği açısından önemli bir adım atılmış olur.

Çağrı yapacağız

Yakın bir zamanda bu konuyla ilgili geniş çaplı bir çağrı yapmayı planlıyoruz. Hepimizin barış sürecine yönelik umudunun, inancının arttığı, ‘Barışın ete kemiğe büründüğü’ vurgusu yaptığımız bu dönemde, barış sürecine zarar verebilecek her türlü öğeyi etkisizleştirmeliyiz. Bu bağlamda sivil toplum örgütleri özellikle kara mayınları konusunda önemli görevler üstlenebilir. Örneğin PKK mayınları döşediği yerlere ilişkin bilgileri sivil toplum örgütleriyle paylaşabilir. Bu bilgilendirme sayesinde mayınlı bölgelerin tespiti hızla yapılabilir.”