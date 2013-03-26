Demirtaş: Devlet, bahçeli olsun ama rengârenk çiçekli olsun

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısındaki konuşmasında Uludere raporunun önemli kısmının "AK Parti propagandası" şeklinde dizayn edildiğini ifade ederek, "Neredeyse köylülerin o saatte orada bulunmaları suçmuş, onun dışında suçlu yokmuş gibi hava yaratmışlar. Raporun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu komisyon, Meclis adına mı yoksa Genelkurmay alt komisyonu mu olarak çalışmış belli değil" dedi.

Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarına karşılık olarak, "Devlet nasıl olacak diye soruyorlarmış. Devlet, bahçeli olsun ama bu bahçede rengarenk çiçekler olsun. Devlet, bahçesiz olmasın ama bahçede kan, gözyaşı olmasın. Bu bahçede Isparta'nın gülü de Hakkari'nin lalesi, sümbülü de olsun" ifadelerini kullandı.



Demirtaş, şunları söyledi:



"Rapor, bir suça ortak olmaktan başka bir şey değildir. Tarih, sizi sorgulayacaktır. Yarın kullanacağınız oy, ya bu suça ortak olacağınızı ya da bu suçun bir parçası olmaktan kurtulacağınızı gösterecektir.

İsrail'in özür dilemesine değer veriyoruz. İsrail'in özür dilemesi önemli. Başka devletlerden bunu isterken kendi vatandaşımızdan bunu nasıl esirgeyebiliriz? Biz, Uludere'nin bir nefrete, tarihsel hesaplaşmaya dönüşmesini istemiyoruz."

Demirtaş, komisyonun raporu iade etmesi gerektiğini de dile getirdi.

'Öcalan'ın çağrısı yüzyıllar için yapıldı'

Diyarbakır'daki Nevruz’da yüz binlerin, makarna, buzdolabı için değil, verilecek mesajı dinlemek ve onun arkasında olduğunu belirtmek için bulunduklarını belirten Demirtaş, "Öcalan'ın çağrısı, önümüzdeki seçimler için değil önümüzdeki yüzyıllar için yapılmış bir çağrıdır" dedi.

'Devlet, bahçeli olsun'

Provokasyon çağrısı yapanlara tepki gösteren Demirtaş, "Devlet nasıl olacak diye soruyorlarmış. Devlet, bahçeli olsun ama bu bahçede rengarenk çiçekler olsun. Devlet, bahçesiz olmasın ama bahçede kan, gözyaşı olmasın. Bu bahçede Isparta'nın gülü de Hakkari'nin lalesi, sümbülü de olsun" ifadelerini kullandı.

'Çarpım tablosunu bile değiştirecekler'

Demirtaş, "Biz, bu kadar hassas davranırken, diğer partilerden de parlamentodan da bu anlayışa sahip çıkmasını bekliyoruz. Sırf Öcalan doğruyu söyledi diye karşı çıkanlara teessüfle bakıyoruz. 'İki kere iki dört eder' dese herhalde çarpım tablosunu bile değiştirecekler" dedi.

"Parlamento, bu ülkede yaşanan en büyük soruna karşı duyarsız mı kalacak?" diye soran Demirtaş, "Bizim parlamentomuz böylesine tarihi helalleşme ve barış sürecine sırtını dönerek ya da tartışmaları başka yöne çekerek tarihsel rolünü oynayamaz" dedi.

'Akil kadınlar komisyonu'

Sorunun çözümünde görev alacak aydınlardan olacak komisyon için isim önerisinde bulunan Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

Akil İnsanlar Komisyonu ile ilgili bizim sunduğumuz bir isim listesi yoktur. Mutlaka olacaktır ama şu anda yok.

Akil adamlar kavramı doğru değil. 'Akil Kadınlar Komisyonu' diyelim ve içine bazı adamlar da katılabilir diyelim. Biz buna hazırız. Gerçekten komisyonun adı bu olsun ve ağırlıklı olarak kadın arkadaşlar bu komisyonda yer alsın. Çünkü bu güne kadar dünyadaki bütün savaşları erkekler çıkardılar. Barış olacaksa müsaade edelim de kadın arkadaşlar bunun öncülüğünü yapsınlar.

Diyelim ki yarın bir gün çekilme başladı ve hükümet yasa çıkarmadı. Örneğin, Şırnak'ta geçiş yapmakta olan PKK grubuna karşı operasyon yapılsa, Allah korusun orada çatışmada askerler, PKK'lılar yaşamını yitirse, siz orada operasyon yapan askere ne diyeceksiniz 'Suç işledin' mi diyecekseniz? Askeri birlik de 'bize karşı saldırı hazırlığı içindeydiler' derse ne diyeceksiniz? Bu kadar provokasyona açık ortamda geri çekilenin de karakoldakinin de güvenceye ihtiyacı olacaktır. Bu işe gönül verecek vicdanlı aydınların da güvenceye ihtiyacı olacaktır."

'Yüzleşmeden korkmamalıyız'

"Hakikatleri Araştırma Komisyonu" aracılığıyla geçmişle yüzleşilmesinin kimseye verilmiş taviz olmayacağını belirten Demirtaş, "Bu, travmayı atlatabilmenin yoludur. Madem barış olacak, geçmişle yüzleşmekten korkmamamız gerekir" diye konuştu.