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Demirtaş: Cumhurbaşkanı'nın daveti bizi memnun etti

Demirtaş, saat 19.00'da Çankaya Köşkü'ne çıkacak

20 Nisan 2011 03:00

T24- Eski BDP Eşbaşkanı  ve Hakkari Bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, YSK’nın 12 bağımsız millvetkili adayı için verdiği veto kararı sürecinde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün davetinden memnun olduklarını söyledi. Demirtaş, bugün saat 19.00 Çankaya Köşkü’nde bu süreçte karşılaştıkları sorunları Gül’e anlatacaklarını söyledi.

 

Selahattin Demirtaş, görüşme öncesinde, davetin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’den geldiğini belirterek, “Böyle bir süreçte Cumhurbaşkanı’nın bu sürece dahil olması tabii ki önemli. Bizi davet etmesinden memnunuz.  Yaşadığımız sorunları anlatacağım, tabiî ki bugün dünden daha umutluyum” diye konuştu.

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