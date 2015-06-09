Demirtaş, Christiane Amanpour'a konuştu: Erdoğan'ın diktatörlük kapısını kapattık

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CNN International’dan Christiane Amanpour’un yayınına konuk oldu. Çözüm Süreci'yle ilgili olarak, “Seçimden sonra diyalog kaldığı yerden tekrar başlayabilir” diyen Demirtaş, sonucun kendilerini şaşırtmadığını söyledi.



Demirtaş, “Erdoğan’ın diktatörlüğünü engellemeyi istiyoruz. Bu kapıyı kapatmayı başardık. Onun yüzüne kapadık ve bu sonuçlar Türkiye için çok iyi. Aldığımız sonuçlar, kaygılı olan herkesi memnun etti” diye konuştu.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra halkın kendisinden tarafsız olmasını beklediğini belirten Demirtaş, “Ancak o başkanlık seçimi için iktidar partisine oy istedi ve halk bundan hoşlanmadı” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Amanpour’un mitinge yönelik bombalı saldırı nedeniyle can güvenliğinden kaygı duyup duymadığı sorusu üzerine, “Bu bize yönelik ilk saldırı değildi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım cesur olmak zorundayız” dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle: