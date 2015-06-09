T24 LogoT24 Logo
Dünya

Demirtaş, Christiane Amanpour'a konuştu: Erdoğan'ın diktatörlük kapısını kapattık

'Erdoğan’ın diktatörlüğünü engellemeyi istiyoruz. Bu kapıyı kapatmayı başardık. Onun yüzüne kapadık ve bu sonuçlar Türkiye için çok iyi'

09 Haziran 2015 17:21

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CNN International’dan Christiane Amanpour’un yayınına konuk oldu. Çözüm Süreci'yle ilgili olarak, “Seçimden sonra diyalog kaldığı yerden tekrar başlayabilir” diyen Demirtaş, sonucun kendilerini şaşırtmadığını söyledi. 

Demirtaş, “Erdoğan’ın diktatörlüğünü engellemeyi istiyoruz. Bu kapıyı kapatmayı başardık. Onun yüzüne kapadık ve bu sonuçlar Türkiye için çok iyi. Aldığımız sonuçlar, kaygılı olan herkesi memnun etti” diye konuştu.

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasından sonra halkın kendisinden tarafsız olmasını beklediğini belirten Demirtaş, “Ancak o başkanlık seçimi için iktidar partisine oy istedi ve halk bundan hoşlanmadı” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, Amanpour’un mitinge yönelik bombalı saldırı nedeniyle can güvenliğinden kaygı duyup duymadığı sorusu üzerine, “Bu bize yönelik ilk saldırı değildi. Dolayısıyla ben ve arkadaşlarım cesur olmak zorundayız” dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

ETİKETLER

selahattin demirtaşcnninternationalamanpour

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24