Demirtaş: Cezaevi koşullarımızda ciddi sınırlama ve tehdit söz konusu, avukatlarım Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'ne başvurdu

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevlerinde baskı ve şiddete maruz kaldıklarını duyuran eski DBP Eş Başkanı tutuklu siyasetçi Sebahat Tuncel için, “Arkadaşımıza yönelik hakareti kendimize yapılmış kabul ederiz” dedi. “Bizim koşullarımızdaysa ciddi bir sınırlama ve tehdit söz konusu. Biz bunları pek fazla gündeme getirmesek de maalesef cezaevleri fiilen birer eziyet merkezine dönüşmüş durumda" diyen Demirtaş, avukatlarının geçen hafta cezaevi koşulları nedeniyle Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesine (CPT) resmi başvuru yaptığını; hukuki her türlü haklarını sonuna kadar kullandıklarını ve kullanacaklarını söyledi.

Gazete Duvar'dan İrfan Aktan'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, Ankara, Altındağ’da yaşananlar üzerinden Türkiye’nin son günlerde konuştuğu Afganistan’dan göçen sığınmacılarla ilgili, “Türkiye’nin her yerine dağılmış, beş milyonu aşkın göçmenin her şeyden önce insan olduklarını unutmadan hareket etmemiz gerekir. Aksi taktirde etki tepki ilişkisini de düşünürsek göçmenler sorunu patlamaya hazır bir bombaya dönüşebilir. Bu nedenle, çok çok özenli bir dile ve çözüm politikalarına ihtiyaç var” görüşünü dile getirdi.

“Şu andaki gerilimleri sistematik bir planın parçası olarak görmüyorum”

“Şu andaki gerilimleri sistematik bir planın parçası olarak görmüyorum” diyen Demirtaş, “Daha ziyade hükümetin kullandığı dilden kaynaklı tek tek vakalar yaşanıyor. Ancak yine de çok dikkatli olmak ve bu tür kıvılcımların yangına dönüşmesini engellemek lazım” uyarısında bulundu.

“Göçmenlerin geldikleri ülkelerle işbirliği içinde olmak gerekir”

Demirtaş devamında da mülteci sorununun çözümüne ilişkin şu fikirlerini aktardı:

“Göçmenlerin geldikleri ülkelerle işbirliği içinde olmak, oralardaki çatışma ve kargaşanın hatta sömürünün ortadan kalkması için etkili bir dış politika oluşturmak gerekir. Batı ülkeleriyle de ucuz göçmen pazarlığı yapmak yerine ilkeli işbirliklerini dayatmak gerekir. Onlar da göçmenlerin sorumluluklarını paylaşmak zorundalar. Ancak şu da bir gerçektir ki, ülkemize gelmiş hiç kimseyi gerisin geri ateşin içine gönderemeyiz. Sorunun çözümü çok kolay değil, biliyorum ama çözmek zorunda olan da biziz. Başkası gelip de bizim sorunumuzu çözmeyecek.”

"Sırrı Bey’in söylediğine şu yönüyle katılıyorum..."

Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder’in, “Mevcut iktidar gidecek de gelecek olan kör bıçağıyla bekliyor gibiyken neyle umutlanacağız?” söylemine ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Sırrı Bey’in söylediğine şu yönüyle katılıyorum; muhalefetin tamamı için olmasa bile bir kısmı için maalesef bu doğrudur. İşte bu risklerin ortadan kalkması için demokrasi ilkelerinde ve demokrasi talebinde buluşmak gerektiğini boşuna söylemiyoruz.”

"Partim ve halkımız bana ne görev verirse Cumhurbaşkanı adayı olurum"

Demirtaş HDP’den talep gelmesi durumunda Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına ilişkin soruya da şöyle yanıt verdi:

“Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil.”

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