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Demirtaş çağrıda bulundu; binlerce kişi cuma namazını Sümerpark'ta kıldı

Demirtaş, Sur'daki sokağa çıkma yasağının protesto edilmesi için cuma namazının Sümerpark'ta kılınmasını istedi

04 Mart 2016 15:56

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın  “Cuma namazını Sümer Park’ta kılalım” çağrısıyla bugün Diyarbakır'da binlerce kişi namazı Sümerpark'ta kıldı. 

Sur’da 2 Aralık’tan bu yana devam eden sokağa çıkma yasağını protesto etmek için 2 Şubat’ta Diyarbakır’da yürüyüş düzenleyen HDP protestoların devam edeceğini belirterek halkın cuma namazını Sümerpark’ta kılması için çağrıda bulundu. HDP şu sözlerle cuma namazı çağrısında bulunmuştu: “Sadece belli bir düşünceye mensup çağrı değil, Diyarbakır'da yaşayan herkese yerli, yabancı memur, sivil bütün Diyarbakır halkını cuma namazını kılmak üzere Sümer Park'a davet ediyoruz ve hep birlikte ortak ıstırabımız olan düşmanlıkları giderme konusundaki hassasiyetlerimizi dualarla gidermek üzere yanınızda olacağız. Herkesin ama mutlaka yapabileceği vardır. Dua da yapılabileceklerimiz arasındadır. Yarın bütün dualarımız mazlumlar için, katliamın öldürmenin, yok etmenin yıkmanın durması ve durdurulması üzerinde kurulmalıdır. Birlikte yaşamanın kapılarının aralanması üzerine olacaktır.”

Çağrının üzerine bugün aralarında kadınların da bulunduğu binlerce kişi Sümerpark’ta Cuma namazı kıldı. 

 

 

 

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