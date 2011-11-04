Demirtaş: Bu tutuklamalar başınıza bela olacak



T24 - BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın Fransa yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu iş İmralı’ya dayanıyor mu ona bakılmalı. KCK’ya sahip çıkanların, kendilerini gözden geçirmesi lazım!" açıklamalarına Twitter üzerinden 9 maddelik bir açıklamayla sert tepki gösterdi.





Vatan gazetesinde yer alan habere göre, Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:



1-Günaydın.KCK operasyonlarının meşruiyeti kalmayınca B planı yani Başbakan devreye girdi. KCK operasyonlarını eleştirenler KCK'ye değil BDP'ye sahip çıkıyor.



2-Daha doğrusu demokrasiye sahip çıkıyorlar. Ama sıkışan Başbakan iftira, tehdit ve çarpıtmalarla soruşturmaya son noktayı koydu bile.



3-AKP yayın organları da talimatı aldıkları gibi manşetten BDP'yi terörist ilan ediverdiler.





4-Unutmayın ki biz KCK yoktur demiyoruz, tutukladiklarınız KCK'li değil diyoruz. Naif bir profesörden bile terörist imal edenler! Hiç mi vicdanınız kalmadı



5-Ahlaksızlıkta sınırınız olmayacak mi? KCK dediğiniz örgütle en çok görüşme yapanlar sizler yani AKP'liler değil mi?



6-Daha düne kadar her an görüşme yaptığınız KCK'lileri tutuklayamayınca intikamını BDP'den almak kolay bir yol olsa gerek.



7-Güçlendikce gaddarlaşan liderler diktatör, güçlendikçe naifleşen liderler halk önderi olurlar. Farkı anladınız mı?



8-Obama'ya sarilmaya doyamayan Sn. Başbakan, kendi ülkenizdeki muhalefetin elini bile sıkmaya cesaret edemediniz.



9- Olsun ama barış gelecekse eğer bizi tutuklatın KCK ile görüşün ama barış gelecekse! Barış gelmeyecekse bu tutuklamaların tümü sizin başınıza bela olacak bunu da unutmayın.



Ayrıca akademilere terörist isimleri verilmiş diyen Başbakan'a; Aydın Erdem ve Serzan Kurt polisin öldürdüğü iki üniversite öğrencisidir.











