-DEMİRTAŞ: BOYKOT TAVRIMIZI TARTIŞMAYA AÇMAYACAĞIZ DİYARBAKIR (A.A) - 22.08.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP'nin ''boykot'' kararlarıyla ilgili olarak, ''11 Eylül akşamına kadar somut bir gelişme olmadığı sürece boykot tavrımızı tartışmaya açmayacağımızı söylüyoruz'' dedi. Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile partisinin Bağlar ilçe binasında düzenlediği basın toplantısında, bazı kesimlerin BDP'nin boykot kararını tartışmaya açmaya çalıştığını ifade ederek, boykot tavırlarının yeni bir anayasa çalışması yapılması için olduğunu söyledi. Bunun için yeni bir anayasa tartışması yürüttüklerini, bu noktadan sonra Hükümetin ciddi bir adım atması konusunda çok umutlu olmadıklarını bildiren Demirtaş, taleplerinin Türkiye demokrasinin lehinde istekler olduğunu kaydetti. Israrla BDP'nin boykot tavrının kırılmaya çalışıldığını savunan Demirtaş, şöyle konuştu: ''AKP adım atmadan BDP'nin boykot tavrını tartışmaya açması abesle iştigal olur. Biz 23 Mart 2010 günü bu konuyla ilgili açıklamamızı yaptık. Bugün aynı şeyleri söylüyoruz. Biz, AKP, MHP ve CHP zihniyetine karşı boykot kararı yürütüyoruz. Bizim boykot kararımız sadece AKP'ye karşı değildir. AKP, 8 yıldır yeni anayasa taslağını Meclis'te bekletiyor. Bizim boykot kararımız sayesinde son günlerde yeni anayasa tartışması yapılıyor. Biz yeni anayasada neler olması gerektiğini tartışıyoruz. Türkiye'de demokrasi isteyen herkesin bu kampanyaya değer vermesini istiyoruz.'' -İŞ DÜNYASININ AÇIKLAMASI- Demirtaş, Diyarbakır'daki bazı sivil toplum örgütleri temsilcilerinin bütün Diyarbakır'ın sesiymiş gibi açıklamalar yaptığını savunarak, bu açıklamanın Diyarbakır'ı temsil etmediğini öne sürdü. Açıklamayı yapanların kişisel düşüncelerine saygı duyduklarını, bu düşüncelerini geçmişten bu yana sürekli olarak yaptıklarını dile getiren Demirtaş, şunları söyledi: ''Bunların sadece kendilerinin değil, geçmiş nesilleri de Diyarbakır'da her zaman düşüncelerini özgürce açıklamışlardır. Şimdi (Bu kentin sivil toplum örgütüyüz) deyip Diyarbakır'daki on binlerce esnaf adına (evet) açıklaması yapmak ne kadar demokratiktir. Kendi kişisel düşüncelerini açıklayabilirler, saygı duyuyoruz. Ama esnaf örgütü adına bütün esnaf (evet) diyormuş gibi açıklama yapmak, bunun üzerinden siyasi rant beklentisi içerisine girmesi kelimenin tam anlamıyla ahlaksızlıktır. Bunların hepsinin Ankara'da AKP ile görüşmeleri var. Bir kısmının milletvekili adaylığı beklentisi var. Kimin Ankara'da nelerin pazarlığını yaptığını iyi biliyoruz.'' Demirtaş, Demokratik Toplum Kongresi'nin BDP'nin boykot kararını değiştirmesi için öneride bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruyu, ''DTK öneri yapabilir. Ama bu yöndeki kararı alacak organ BDP'nin yetkili kurullarıdır. DTK'dan şuana kadar bu konuda en küçük bir sinyal almadık. Bu duruşumuzla Türkiye'ye yeni anayasayı hediye edeceğiz'' diye yanıtladı. Gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın 3 Eylüldeki Diyarbakır ziyaretine yönelik başka bir soruna ise Demirtaş, ''11 Eylül akşamına kadar somut bir gelişme olmadığı sürece boykot tavrımızı tartışmaya açmayacağımızı söylüyoruz. Başbakanın Diyarbakır ziyareti bizim açımızdan önemli değildir. Başbakan gelmeden somut adım atar mı? Kendisi düşünsün bulsun'' karşılığını verdi.