-DEMİRTAŞ: BLOK AKP TARAFINDAN İYİ ANLAŞILMALI DİYARBAKIR (A.A) - 12.07.2011 - BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Blok, Türkiye demokrasisi açısından şanstır, karartılmasına izin vermeyeceğiz. AKP tarafından iyi anlaşılması lazım'' dedi. Demirtaş, BDP'li milletvekillerince Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, binlerce faili meçhul siyasal cinayetlerin işlendiğini, bunların aydınlatılması için hükümete çağrı yaptıklarını, Vedat Aydın cinayeti aydınlanmadan Türkiye'nin demokrasi ile buluşmayacağının bilinmesi gerektiğini belirterek, Vedat Aydın gibi cinayetlerin arkasındaki karanlık odakların ortaya çıkması gerektiğini kaydetti. Krizin adının ''yemin krizi'' olmadığını, krizin altında yatan siyasal nedenin, Türkiye'de nasıl yeni bir anayasa yapılacağı olduğunu kaydeden Demirtaş, duruşlarının haklı ve meşru olduğunu ifade etti. Demirtaş, BDP'nin nasıl bir hata yaptığının kimse ifade edilmediğini kaydederek, tutuklu vekillerle ilgili ortada haksızlık olduğuna dair AK Parti grubundan veya hükümetinden tek cümle duymadıklarını ve ortada henüz demokratik çözüm iradesinin bulunmadığını; beklentilerinin, demokratik siyaseti kurtarabilmek, güç vermek ve bu temelde parlamentoya dönüşlerinin temelini hazırlamak olduğunu söyledi. Bir araya gelip mutabakat gerçekleştirmek istediklerini, bu konuda çağrıda bulunduklarını ifade eden Demirtaş, ''Yapılacak yeni anayasada Kürt halkının haklarının kabul edilmemesi için oluşturulmuş milli mutabakat cephesi vardır'' dedi. Demirtaş, şöyle dedi: ''Türkiye'nin yapısal sorunları çözülmeli, yoksa bu mutabakatın anlamı yoktur. Samimi bir çözüm, ilkeli bir çözüm arayışını sürdüreceğiz. Bizim taleplerimizin doğru anlaşılması, çözümü kolaylaştıracak en büyük adım olur. 12 Haziran umudunu koruyabilseydik, bu hırsızlık olmasaydı biz de dün parlamentoda hükümet programına demokratik tavrımızla cevap verebilecektik. Engellendiğimiz için halkımızın bağrından siyaseti sürdürüyoruz.'' Demirtaş, ''devletin kendisinin demokrat olmadığını'' ileri sürerek, demokratik özerkliğin, Kürt halkının siyasi statüsünü de çözeceğini, devletle olan hukukunun netleşeceğini, Kürt sorununun da siyasal açıdan tümüyle çözülmüş olacağını ifade ederek, şöyle dedi: ''Yabana atılacak bir tartışma değildir, Türkiye toplumu olgunlukla tartışmalıdır. Biz buna hazırız. Şimdi istiyoruz ki Türkiye bu tartışmaları yürütebilsin, BDP'nin yaratmak istediği gelecek vizyonu anlayabilsin. Bizler, Türkiye'nin birer gerçeğiyiz. Bizi ortadan kaldırmaya çalışarak böyle bir Türkiye yaratılamaz. Güçler birbirini kabul edecek, saygı duyacak. Türkiye'nin artık yeni bir gücü vardır, varlığını kanıtlamış bir güçtür. Biz bu anlayışla halkın içinde siyaset yapmaya devam edeceğiz. Siyasetin tıkandığı bütün noktalarda çözüm gücü olabilmek, çatışmalara dönüşmesin diye sorumluluk almaya devam edeceğiz. Blok, Türkiye demokrasisi açısından şanstır, karartılmasına izin vermeyeceğiz. AKP tarafından iyi anlaşılması lazım.''