-DEMİRTAŞ: BİZE İFTİRA ATIYORLAR GAZİANTEP (A.A) - 04.06.2011 - Eski BDP Genel Başkanı ve bağımsız Hakkari milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, ''Üç kafadar meydanlarda siyaset dışında her şeyi konuşuyorlar. Birbirlerine iftira atıyorlar, yetmiyor toplanıyorlar bize iftira atıyorlar'' dedi. Demirtaş, Emek, Özgürlük ve Demokrasi Bloku'nun bağımsız Gaziantep adayı Akın Birdal için İstasyon Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'de demokratik bir yarış, demokratik bir seçim olmadığını, seçime bile girmeyen partilerine meydanlarda iftiralar ve hakaretler edildiğini, haksızlık yapıldığını savundu. Bu seçimlerin Türkiye siyasi tarihine en az siyasetin konuşulduğu seçim olarak geçeceğini, BDP'nin meydanlarda olmadığını, bağımsız adaylarıyla halkın içinde olduğunu belirten Demirtaş, ''Ama üç kafadar meydanlarda siyaset dışında her şeyi konuşuyorlar. Birbirlerine iftira atıyorlar, yetmiyor toplanıyorlar bize iftira atıyorlar. Karalama kampanyası yürütüyorlar, hakaretin küfrün biri bin para, buna da 'siyaset' diyorlar'' diye konuştu. Türkiye'de artık siyasetçinin çirkin dilini halkın mahkum etmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, şöyle konuştu: ''Her türlü kirli ittifakın, her türlü kirli işbirliğinin en dik alasını yapan bunlar ama meydanlarda bizim üzerinden birbirini suçlayıp oy kapmaya çalışanlar da bunlar. Bakın daha dört yıldır parlamentoda AKP'si, CHP'si, MHP'si bize karşı her türlü ittifakı yapmadılar mı? Buna tanıklık etmedik mi? Bunlar el birliğiyle savaş tezkerelerini geçirmediler mi, hepsinin eli kalkmadı mı, ittifak yapmadılar mı? Bütün gerici yasalarda üçü bir araya gelip bu yasaları çıkarmadılar mı? Şimdi meydanlara indik, BDP, CHP, MHP ittifak yapıyormuş, sevsinler senin iftiranı. Ya öyle bir şey söyle ki kargalar gülmesin, öyle bir iftira at ki Türkiye toplumu yesin bu numarayı. BDP, MHP'yi destekliyormuş, BDP oyları CHP'ye yönlendiriyormuş.'' Demirtaş, bütün medya gücünün kendileri aleyhine kullanıldığını öne sürdü. Medya patronlarına, çalışanlarına, onuruyla köşede yazmaya çalışan, onuruyla gazetecilik mesleğini yerine getirmeye çalışanlara seslendiğini ve onların yalnız olmadığını dile getiren Demirtaş, şunları anlattı: ''Eğer bu ülkede akan kan dursun isteniyorsa yapılacak tek şey Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'nu güçlendirmektir. Barış için doğmuş olan bu şansı değerlendirmektir. Ben inanıyorum Gaziantep buradan güçlü bir ses verecek, güçlü bir omuz verecek ve eğer bu ülkede kan duracaksa barış gelecekse işte o barış güneşi sizlerin omuzlarınızın üstünde yükselecek. Bizim tabanımıza yönelik, seçmenimize dönük bu hakaretler son bulmazsa bakın 12 Haziran'dan sonra 13 Haziran'da bu ülke yeniden normal günlerine dönsün isteniyorsa Başbakan'ın yapması gereken şey ülkenin geleceğini düşünmektir. Bu dilden vazgeçmezse toparlaması kolay olmayacak.'' Demirtaş, Kürdüyle ile Türküyle işçisiyle Alevisiyle Sünnisiyle kadınıyla gençliğiyle çocuğuyla herkesin umudu olduklarını, bu umudu boşa çıkarmayacaklarını söyledi.