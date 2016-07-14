Demirtaş: Biri kendini öyle kaptırmış ki, Erdoğan’ı haşa peygamber ilan etti!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, katıldığı bir düğünde evlilik cüzdanını geline verirken, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sünneti" demesine tepki gösterdi. Demirtaş, Haşa adamı peygamber ilan ettiler. Geçen gün biri kendini öyle bir kaptırmış ki, ‘Cumhurbaşkanımızın sünneti’ diyor.

Demirtaş, Suriyeli mültecilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına alınmasına yönelik çalışmalarla ilgili olarak 'referandum çağrısı’nda bir yanlışlık yaptığını söyledi ve “Bir yanlışı düzeltiyorum. Dün referandum diyerek hata ve haksızlık yaptım. Temel hak ve özgürlüklerde referandum olmaz” dedi.