Demirtaş: Bir gün barış gelecek ve bu anlamsız sınırlar ortadan kalkacak

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye sınırındaki Mardin'in Nusaybin ilçesine yaptığı ziyarette "Umut ediyorum ki; bu topraklara bir gün barış gelecek ve bu anlamsız sınırlar ortadan kalkacak. Çünkü sınırın hemen diğer tarafında burada yaşayan insanların akrabaları, aileleri var. Biz ülkeler bölünsün, parçalansın demiyoruz; ama bu tel örgülere, mayınlara gerek olmayan bir ortamı hep birlikte yaratabiliriz" dedi.

Özgür Gündem'de yayımlanan habere göre, Nusaybin ilçesine gelen BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, ilçe girişinde yüzlerce partili karşıladı. Nusaybin Belediyesini ziyaret eden Demirtaş, daha sonra Nusaybin Kaymakamı Abdulhalim Can ile görüştü. Basına kapalı olan görüşmenin ardından BDP Nusaybin ilçe Başkanlığı ziyaret edildi. Barış güvercinleri uçuran BDP'liler sık sık 'YPG', 'Yaşasın Rojavanın direnişi', 'Öcalan', 'Biji serok Apo' sloganları attı.

Burada partililere konuşan Selahattin Demirtaş, halk tarafından Rojava için toplanan yardımların ulaştırılması için burada olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

'El-Nusra'nın İslamla alakası yok'

"Bilindiği gibi 2 yıldır Suriye'de bir iç çatışma, Baas ve Esad rejiminin zulmü bir de o yetmezmiş gibi kendilerine Müslüman maskesi takmış El-Kaide, El-Nusra çetecilerin katliamları yaşanıyor. Biz daha öncede belirttik. Burada bir kez daha belirtiyorum; biz bu çetelere İslam demiyoruz, insan bile demiyoruz. İslamla, dinle, kitapla alakaları yoktur. Kadın, çoluk, çocuk demeden katleden, boğazlarını kesen ve yaptıklarını kendilerince İslamiyet adına yapan bir anlayışı asla dinimizle alakası olamaz. Buradan bütün halkımızın duyarlı olmaya çağırıyorum; çünkü özellikle burada bazı gençlerimizi aldatıp, kandırarak cihada gidiyoruz. Orada 'şehit olup cennete gideceksiniz' adı altında götürüp kardeşi kardeşe kırdırtıyorlar. Bu konuda ailelerimizin duyarlı olması lazım. Orada Kürde ve Kürdistan'a karşı cihat olmaz İslam'da böyle bir anlayış yoktur. Rojava halkının yalnız olmadığını herkes bilmek zorundadır, Kamişlo halkı yalnız değildir. Bizim için Nusaybin neyse Kamişlo da odur. Araya koyulmuş bir tel örgü kardeşi kardeşten ayıramaz."

'Burayı bir barış ve demoktasi sınırına dönüştürebiliriz'

BDP Genel Başkanı Demirtaş, Rojava halkının kendi iradesiyle geçici yönetimini oluşturduğunu, Türkiye'nin Suriye ile 800 kilometre sınırının olduğunu, bu sınırın mayın ve tel örgüden kurtarılması gerektiğini belirterek, "Bir kardeşlik sınırına, barış sınırına dönüştürülebilir, bu mümkündür. Biz bunun için uğraşıyoruz. Sayın Öcalan şunun altını çiziyordu. 'Biz bu sınırı, halkları birbirinden ayıran mayınlı tel örgülü sınırı olmaktan çıkarabiliriz. Barış ve kardeşlik sınır yapabiliriz' diyordu. Kendisinin çağrısı budur. Bizler de parti olarak halkımızla birlikte bu anlayışla hareket edeceğiz. En kısa zamanda Nusaybin Sınır Kapısı'nın hem ticarete, hem insan geçişine, hem de insani yardım gidişine açık olması gerekiyor" dedi.

Demirtaş, Türkiye'nin artık dış politikada daha doğru kararlar vermek zorunda olduğunu, ifade ederek, "Mademki PYD ile temaslar olduğunu ve bunun geliştiğini söylüyorlar, oradaki Kürt halkını düşmanmış gibi görmekten vazgeçmeleri lazım. Oradaki insanlar Türkiye'ye ve Türk halkına düşman değildir" diye konuştu.

'Sınırlar kapalı, insani yardımlar ulaştırılamıyor'

BDP Nusaybin İlçe binasında yapılan konuşmanın ardından Demirtaş ve BDP'li heyet temsili olarak Nusaybin Hudut Sınır Kapısı'nda incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından konuşan Demirtaş, "Kürdistan'ın birçok yerinde ve kentinde toplanan insani yardımların ve iki ambulansın sınırın öbür tarafında yardıma muhtaç olan insanlara gönderilmesi için bir çalışma yürütülüyor. Biz de parti olarak orada mağdur olan çoluk çocuk, kadın yardıma muhtaç olanlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Tabi ciddi zorluklar var. Daha önce kullanılan Nusaybin Sınır Kapısı şu an da Esad güçlerinin kapatması nedeniyle tek taraflı olarak kapalıdır. Alternatif olarak Kızıltepe'deki Şenyurt Sınır Kapısı var. Orada da sınır faaliyetleri insani koridor Türkiye'de hükümet tarafından resmen açılmadığı için bürokratik zorluklar karşılaşıyoruz. Biz bütün bunları aşmaya çalışıyoruz. Gerek İçişleri ve Dışişleri Bakanı, gerekse Mardin Valiliği ile bütün görüşmeleri yapıldı. Orada PYD ile süren temaslar Türkiye'deki özellikle iç ve dış politikaya yansımalıdır diye düşünüyoruz. Bugün yarın içerisinde toplanan bütün yardımların Şenyurt Sınır Kapısı'nda geçişi mümkün olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

'Bu anlamsız sınırlar bir gün ortadan kalkacak'

BDP Lideri Demirtaş, bütün bu katliamlar ve yaşanan dramların içlerini kanattığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bölgede barışın hakim olmasının en etkili yolu diyalogu, temasları, müzakereleri hızlandırmaktır. Türkiye'de Kürt sorunu ile ilgili yürüttüğümüz müzakereler sonuç aldıkça, ilerledikçe somut adımlara dönüştükçe bunun bölgeye de etkisi olacaktır. Bu hem Türkiye'nin dış politikada etki gücünü artırır, özellikle barışın sağlanmasında etkili olmasını sağlar. Öbür taraftan Kürtlerin kendi yaşadıkları ülkede, o ülke ile birlikte sorunlarını çözmesi diğer halklara bir umut olup örnek teşkil edecektir. Acının kimliği, inancı yoktur. Ana yüreği ana yüreğidir. Orada ölen bebekler, katledilen kadınlar, çocuklar hepimizin içini sızlatan dramlardır. Umut ediyorum ki; bu topraklara bir gün barış gelecek ve bu anlamsız sınırlar ortadan kalkacak; çünkü sınırın hemen diğer tarafında burada yaşayan insanların akrabaları, aileleri var. Biz ülkeler bölünsün, parçalansın demiyoruz, ama bu tel örgülere, mayınlara gerek olmayan bir ortamı hep birlikte yaratabiliriz. Bu sınırları kardeşlik barış sınırına dönüştürebiliriz."