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BBC Türkçe

Demirtaş bir kez daha ifadeye çağırıldı

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki 'Türkiye Cumhuriyeti devletini aşağılama' suçlaması nedeniyle ifadeye çağırıldı. Demirtaş daha önce ifadeye gitmeyeceğini söylemişti.

20 Eylül 2016 22:16

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hakkında açılan 'Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama' soruşturması nedeniyle ifadeye çağırdı.

Dokunulmazlığı kaldırılan Demirtaş daha önce parti olarak ifadeye çağırılmaları halinde savcılığa gitmeme kararı aldıklarını belirtmişti.

HDP Eş Genel Başkanı, "Ben de dahil hiçbir arkadaşımız kendi ayağımızla tıpış tıpış hiçbir şey olmamış gibi savcılıklara mahkemelere gitmeyeceğiz. Bizi ifadeye çağırmak isteyen savcı, hakime şimdiden sesleniyorum ya tutuklama çıkaracaksınız ya yakalama ya zorla getirme" demişti.

Demirtaş daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla da ifadeye çağırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz sonrasında yaşanan uzlaşı ve toplumsal dayanışma çerçevesinde kendisine hakaret edildiği gerekçesiyle açtığı davaları geri çekmişti. Ancak Erdoğan bu duruma HDP'li milletvekillerinin dahil olmadığını söylemişti.

Anayasaya eklenen geçici maddeyle Meclis'te fezlekesi bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıklarının tek seferliğine kaldırılmasının ardından hakkında fezleke hazırlanan milletvekillerinin dosyalarının incelenmesi sürüyor.

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