Demirtaş: Ben 400 kilometre demiştim, Erdoğan 20 ilden bahsetti, bunun ne farkı var!..

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Biz 'Şemdinli'de savaş derinleşmiş, müzakere edelim' diyoruz. Bunlar 'Böyle bir savaş yok' diyorlar.' dedi. Demirtaş PKK'nın alan hakimiyeti kurduğunun çok açık bir gerçek olduğunu belirterek Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, ''Ben 400 kilometre demiştim sen 20 ili içine kattın. Demek ki sen de tablonun farkındasın." sözleriyle karşılık verdi.

BDP Van İl Başkanı Cüneyt Caniş ve bazı yöneticilerinin KCK operasyonları kapsamında tutuklanması üzerine BDP Van İl örgütünün bugün olağanüstü kongresi yapıldı. İl Başkan adayı Yakup Ataş’ın tek listesiyle girelen kongreye BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş , Van Milletvekili Özdal Üçer, MYK Üyesi Nimet Sezgin ve yaklaşık 1000 kişi katıldı.

Kongrede konuşan Genel Başkan Selahattin Demirtaş , hükümetin son günlerde yürüttüğü politikanın savaş politikası olduğunu söyleyerek bundan vazgeçilmesini istedi. Şemdinli’de PKK ’nın alan hakimiyeti kurduğunu, bunda da haklı olduğunu iddia eden Demirtaş, şunları söyledi:

"Biz, ’Bu ülkede savaş var’ diyoruz. Çıkmışlar ’Bu yalandır’ diyorlar. Bu yalansa her gün bu kadar cenaze, bu kadar tank, top niye? Gerçeği neden saklıyorsunuz. Savaşı gizleyerek neyi saklıyor ve amaçlıyorsun. Savaşın boyutları bu aşamaya gelmiş ’Gelin diyalog kanallarını açalım’ diyoruz. Onlar ’Öyle bir tehlike yok’ diyorlar. Onların demeçleri karşısında ben insan olmaktan utanıyorum. Başbakan talimat veriyor. BDP ’nin haberlerini yazmayacaksınız, göstermeyeceksiniz. Yazanları da işten attırıyor. Bu kadar pervasız bir şekilde panik havası ile faşizan bir ortam yaratılıyor. Bu savaşı sonuna kadar sürdüreceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Ordu, ABD , AB , İsrail ’in istihbaratı desteği ile savaşı sürdürdünüz. ’3 ayda sorunu bitireceğiz’ dediniz. ’Sri Lanka modeli gibi Kandili dümdüz edeceğiz’ dediniz. ’Roboski’yi konuşmayın. Çünkü bizim mücadele elimizi zayıflatıyorsunuz’ dediniz. Herkesten destek aldınız. Bu kadar büyük bir destekle yürüttüğünüz savaştan bir fiyasko ile çıktınız. ’Bitireceğiz’ dediğiniz PKK Şemdinli’de 45 gündür alan hakimiyeti yürütüyor."

AK Parti ’nin savaş politikası yürüttüğünü ileri süren Demirtaş, "Bu proje, yürüttüğünüz bu stratejik hamleler tutmuyor" dedi. Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Ben 400 kilometre demiştim sen 20 ili içine kattın'

"Şimdi başbakan bana bunlar yalan söylüyor diyor. Bana yalan söylüyor diyen başbakan canlı yayında şunları da söylüyor, ’Bunlar benim kaymakamımı kaçırıyor. Yolları kesiyor. İş adamlarını tehdit ediyor. İlçe başkanlarını kaçırıyor.’ Ben deyince yalan; bak sen söylüyorsun. ’ PKK , her tarafı tutmuş’ diyorsun. Ben diyorum ki Şemdinli’de bir alan hakimiyeti var, bana yalancı diyorsun ama sen diyorsun ki Urfa, Antep hariç her yerde alan hakimiyeti var PKK ’nın. Bunu sen söylüyorsun. Peki tüm yolları PKK kontrol ediyorsa. Burada PKK ’nın dışında kimse adım atamıyor diyorsan, seçimleri bile PKK belirliyor diyorsan o zaman ben yalancı olayım sen doğrucu ol. Ben 400 kilometre demiştim sen 20 ili içine kattın. Demek ki sen de tablonun farkındasın. ’Şemdinli’de savaş derinleşmiş, müzakere edelim’ diyoruz. Bunlar böyle bir savaş yok diyorlar. Bayrak dikme yarışına girmişler. Dağı taşı bombalamakla, ana dil ve ekonomi sorunu çözülmüyor.