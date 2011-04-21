T24 LogoT24 Logo
Gündem

Demirtaş: Bedeli bu kadar ağır olmayabilirdi

Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, YSK'nın 6 BDP'li bağımsız adayın adaylığını onaylamasıyla...

21 Nisan 2011 03:00

T24 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, YSK'nın 6 BDP'li bağımsız adayın adaylığını onaylamasıyla ilgili "Bedeli bu kadar ağır olmayabilirdi" dedi.


Demirtaş açıklamasında  şunları kaydetti:

"Ciddi bir hukuksuz yaklaşımla, antidemokratik bir tutumla karşı karşıyaydık. Bunun kısmen düzeltilmiş olması olumludur. Ama bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Bedelleri bu kadar ağır olmayabilirdi. 18 yaşında bir kardeşimizi gösterilerde vurulduğu için toprağa verdik. Bu sürede dik bir duruş  gösteren, kendi iradesine yapılan saldırı karşısında dik bir duruş gösteren bütün halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Destek olan tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Bizim önümüzde sadece YSK'nın vetosu yok. Yaşamın her alanında vetoyla karşı karşıyayız. Yüzde 10 seçim barajıyla, siyasi operasyonlarla, tutuklamalarla karşı karşıyayız. Taleplerimiz hükümet cephesinden karşılık görmedi. Bütün bunların hepsi bir devlet vetosudur. Bizim algıladığımız gerçek anlamda ileri bir demokrasidir. Biz bunun mücadelesini sürdürüyoruz."

Demirtaş, Gül'ün davetiyle ilgili olarak da "Bizim hiçbir şekilde görüşmekten kaçmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Randevu geçerliyse görüşmek isteriz" dedi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24