Demirtaş: Bedeli bu kadar ağır olmayabilirdi

T24 - Eski BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, YSK'nın 6 BDP'li bağımsız adayın adaylığını onaylamasıyla ilgili "Bedeli bu kadar ağır olmayabilirdi" dedi.





Demirtaş açıklamasında şunları kaydetti:



"Ciddi bir hukuksuz yaklaşımla, antidemokratik bir tutumla karşı karşıyaydık. Bunun kısmen düzeltilmiş olması olumludur. Ama bunların hiçbiri yaşanmayabilirdi. Bedelleri bu kadar ağır olmayabilirdi. 18 yaşında bir kardeşimizi gösterilerde vurulduğu için toprağa verdik. Bu sürede dik bir duruş gösteren, kendi iradesine yapılan saldırı karşısında dik bir duruş gösteren bütün halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Destek olan tüm kesimlere teşekkür ediyorum. Bizim önümüzde sadece YSK'nın vetosu yok. Yaşamın her alanında vetoyla karşı karşıyayız. Yüzde 10 seçim barajıyla, siyasi operasyonlarla, tutuklamalarla karşı karşıyayız. Taleplerimiz hükümet cephesinden karşılık görmedi. Bütün bunların hepsi bir devlet vetosudur. Bizim algıladığımız gerçek anlamda ileri bir demokrasidir. Biz bunun mücadelesini sürdürüyoruz."



Demirtaş, Gül'ün davetiyle ilgili olarak da "Bizim hiçbir şekilde görüşmekten kaçmak gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Randevu geçerliyse görüşmek isteriz" dedi.





