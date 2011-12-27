Demirtaş: BDP'nin kapatılması için hazırlık yürütülüyor

T24

EMEKLİ MİLLETVEKİLLİ MAAŞ ZAMMI



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır'da partisinin MYK toplantısından sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Demirtaş, hükümetin kendi içindeki çelişkili gibi görünen tutumunun, kendilerine göre aynı projenin ayakları ve parçası olduğunu öne sürerek şunları söyledi:"Yani İçişleri Bakanı'nın söyledikleri ve yaptıklarıyla, KCK operasyonları ile sayın Arınç ve sayın Atalay'ın açılıma dair, Kürtlerin haklarına dair söyledikleri birbirini tamamlayan şeylerdir. Evet, Türkiye'de Kürtlerin inkarı artık mümkün değil, Kürtlerin haklarının inkarı da mümkün değil. Ama bu noktaya gelmişken Kürtlerin bütün örgütlü yapılarını dağıtarak, tasfiye ederek, Kürtleri dağıtarak, Kürt örgütlerini zayıflatarak bazı açılımlar yapılabilir ve bu Kürt toplumuna zoraki olarak kabul ettirilebilir. Projenin özü budur. Durum şu anda 1990'lardakine benzer düzeyde, çok facia boyutlarına ulaşmış bir durum. Kürt sorununda içinde bulunulan aşama, gerçekten de 90'ları aratmayacak bir durumdur. Bu nedenle yapılan açıklamalara çok da büyük umutlar beslemiyoruz."BDP'nin kapatılması için İçişleri Bakanlığı'nın bilgi ve delil topladığını ileri süren Demirtaş şöyle devam etti:"İçişleri Bakanlığı'nın emniyet birimlerine böyle bir gizli talimatının olduğunu duyduk. BDP ile ilgili her yerde bilgi toplanması, delil toplanması ve savcılıklara ulaştırılması. Savcılıklar aracılığı ile Yargıtay Başsavcılığı'na ulaştırılması konusunda bir hazırlık olduğunu bilgisi duyum itibariyle ortada vardır. Dolayısıyla hükümetin bu yönlü bir girişimi olacak. Bunun bir kapatma davasına dönüşeceğini bilmiyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu anda savcılıklar ve emniyet aracılığı ile bilgiler aktığını biliyoruz. Bir kapatma davasına dönüşür mü, eğer dönüşürse bir kapatma davası Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilebilir mi tabi bunları bilmiyoruz. Fakat böyle bir hazırlık hükümet tarafından yürütülüyor bunu biliyoruz."Emekli milletvekillerinin maaşlarına yüzde yüz zam yapılmasını sağlayan yasa ile ilgili tartışmalarada değinen Demirtaş, Parlamentonun bu konuyu yanlış bir şekilde ele aldığını söyledi. Demirtaş şöyle dedi:"Biz emekli milletvekillerinin statüleri ile ilgili bir karmaşa olduğunu kabul ediyoruz, yasal bir düzenlemeye ihtiyaç var. Ama bu şekilde yapılması doğru olmamıştır. Biz sayın Cumhurbaşkanı eğer yasayı veto ederse, yeniden bu meseleye özel bir yasa ile ele alıp parlamentoda hem emekli vekillerin statüsü ile ilgili düzenlemeyi uygun ve sağlıklı bir şekilde yapılmasını destekleriz. Hem de kamu vicdanını yaralayan bu hatayı düzeltmiş oluruz. Parlamento bu konuda özeleştiri vermek zorundadır."