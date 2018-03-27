Demirtaş: Bazı siyasiler bir an önce siyasi yasaklı olmam için uğraşıyor

Bir yılı aşkın süredir Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Bakanı Selahattin Demirtaş, konuşmalarından dolayı 500 yılla yargılandığını belirterek "Bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları ve HDP tarafından kullanılan sosyal medya hesabı Twitter'da paylaşımlarda bulunuldu.

Zamanında yaptığı uyarıların dikkate alınmadığını ve konuşmalarından dolayı 500 yıl hapis cezasıyla yargılandığını belirten Demirtaş "Bizi yargılamak yerine, önyargısız bir şekilde birazcık anlamaya çalışsaydınız ülke bu durumda olmazdı" dedi.

"Şimdi de yargılandığım mahkemelerde, bazı siyasiler baskı yaparak bir an önce cezalandırılmam ve siyasi yasaklı konuma düşürülmem için bir hayli uğraşıyorlar diye haberler alıyorum" açıklamasının yer aldığı paylaşımda "Bunu yapan siyasiler de, bu baskıya boyun eğecek yargı mensupları da emin olun ki, bir gün adil yargı önünde hesap verecekler. Biz her zamanki gibi hakikatleri söylemeye devam edeceğiz. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum" ifadeleri yer aldı.