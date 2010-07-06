Demirtaş: Başbuğ istifa etmeli

T24-

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, ''Türkiye'nin en önemli sorunun çatışmalar ve bunların beraberinde getirdiği ölümler olduğunu, barış konusunda yoğun çaba sarf eden bir parti olarak bu tabloya üzüldüklerini'' ifade etti. Demokratik yollarla çözülebilecek bir sorunun ''hatalı politikalar nedeniyle şiddet alanına sıkışıp kaldığı'' görüşünü savunan Demirtaş, ''Kürt sorunun şiddetle çözülemeyeceğini'' söyledi.

BDP olarak, ''Kürt sorununun çözümünde kendi paylarına düşen vicdani sorumlulukları her zaman kabul ettiklerini, ancak bu işte siyasi sorumluluğu olanların, sorumluluklarını başka yere attığını'' öne süren Demirtaş, ''BDP dışında her siyasi parti oyun, sandığın derdine düşmüş durumda'' dedi. Olağanüstü hal önerilerinde bulunanların, son zamanlarda bölgeyi görmediklerinin belli olduğunu savunan Demirtaş, bölgede zaten siyasi, kültürel ve ekonomik olarak olağanüstü hal yaşandığını iddia etti.

Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın sözlerini de eleştiren Demirtaş, ''Biz hiçbir etnik grubun kültürel, ekonomik, siyasi, evlilik ilişkilerine karşı değiliz. Rize Belediye Başkanı, Başbakan'ın memleketinde, Kürt sorununun çözümü konusunda ortaya koyduğu öneriyle, partisinin ideolojik, felsefik yaklaşımını ele vermiş oldu. Bu, her şeyden önce kadın kimliğine hakarettir. Çağdışı bir anlayıştır. Kürt kimliğine hakarettir ve ırkçılıktır. Türkiye'nin bütün toplumsal yapılarına hakarettir. Kadına yapılmış bu hakareti, kendisine iade ediyorum'' diye konuştu.

