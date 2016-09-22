Demirtaş Barzani'den destek istedi



Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Çarşamba günü Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi. Erbil'den yayın yapan ve Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw'ın haberine göre Demirtaş, Türkiye'de barış sürecinin yeniden başlatılması için Barzani'den destek istedi. Barzani'nin ise bu konuda üstüne düşen rolü oynamaya hazır olduğunu belirttiği kaydedildi.

Rudaw, Barzani'nin HDP heyetine ayrıca 'Kürt halkının iradesi dışında ülkeler arasında bölündüğünü, ancak kimliğini korumak için mücadele verdiğini' söylediğini ve "Şimdi kazanımlarımızı koruma ve halkımızın davasını ileriye taşıma aşamasına ulaştık. Ve bunu yapabilmek için ihtiyacımız olan savaş değil, barıştır" dediğini aktardı.

Rudaw'ın aktardığına göre, görüşme sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Demirtaş da Kürt halkının, içinde yaşadığı ülkelerin elinde son 100 yılda büyük acılar çektiğini, ancak tüm suçun düşmanlara atılamayacağını, özeleştiri de yapılması gerektiğini belirterek, Kuzey Irak, İran, Suriye ve Türkiye'deki Kürtler arasında yeterli birlik sağlanamadığından şikayet etti.

'Siyasi' mücadele vurgusu

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barzani'nin 'Türk hükümetiyle büyük Kürt nüfus arasında barış sürecinin tüm Kürt ve Türklerin yararına olacak şekilde yeniden başlatılması' umudunu dile getirdiği, ayrıca 'Türkiye'deki Kürtlerin kültürel ve siyasi haklarını elde etmeye devam etmelerinin tek yolunun barışçı araçlar olduğunu' belirttiği kaydedildi.

Demirtaş'ın da Barzani'ye Türkiye'deki barış sürecine geçmişte ve günümüzde verdiği destek için teşekkür ettiği ve 'Kürtlerin hakları için mücadelenin sadece siyasi yöntemlerle Ankara'da Meclis içinde verilmesi gerektiği, mücadelenin Kürtler ve Türklerin yaşamları pahasına verilemeyeceği' konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Görüşmede IKBY'nin Kuzey Irak'ta IŞİD'e yönelik mücadelesi ile Suriye'deki Kürt bölgelerindeki durumun da ele alındığı kaydedildi.