Demirtaş: Barış sürecini tıkayan ve geciktiren taraf biz olmayacağız



Barış Demokrasi Partisi Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin barış sürecini tıkayan ve geciktiren taraf olmayacağını söyledi.

Demirtaş, Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) temaslarıyla ilgili Fransa'nın Strasbourg kentinde basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında AP'nin kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini belirten Demirtaş, barış sürecinin başarılı olması halinde AP'nin de buna katkısı olacağını belirtti.

‘İkinci heyette kimlerin olacağına parti karar verecek'

Partisinden İmralı'ya yapılacak ziyarete kimlerin katılacağına ilişkin bir soru üzerine Demirtaş, ikinci ziyaret için oluşacak heyette kimlerin yer alacağına partisinin karar vereceğini kaydetti. İkinci heyette kimin yer alacağı konusunda ortaya çıkan polemiklerin sürece katkı vermeyeceğini kaydeden Demirtaş, İmralı'ya ziyaretin kolaylaşması ve normalleşmesi gerekir” diye konuştu.

Konuşmasında PKK'lı 3 kadının Paris'te öldürülmesi konusuna da değinen Demirtaş, “Paris'teki cinayetleri barış sürecini yavaşlattığı muhakkak” dedi.

Sürecin başarıyla tamamlanması için partilerinin ellerinden gelen katkıyı vereceğini tekrarlayan Demirtaş, “Süreci tıkayan ve geciktiren taraf biz olmayacağız, AP Genel Kurulunda bugün düzenlenen oturumda AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupalı parlamenterler İmralı sürecine tam desteklerini yinelemişlerdir” değerlendirmesinde bulundu.