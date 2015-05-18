Demirtaş: Barajı aşmada yurt dışı oylar belirleyici olacak

New York ve çevresinde yaşayan HDP’liler, HDP-New York Seçim Koordinasyonu tarafından düzenlenen ‘Seçim Şenliği’nde bir araya geldi. HDP milletvekili adayları Filör Uluk Benli ve Turgut Öker programa canlı bağlanırken, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir video mesaj gönderdi.

Mesajında, yurtdışından gelecek oyların HDP’nin barajı aşmasında belirleyici olacağını ifade eden Demirtaş, “Baraj aşılacaksa özellikle sizlerin yurt dışından verdiğiniz oyun desteği belirleyici olacaktır. Sadece oy vermek yeterli değil, aynı zamanda oylarınıza sahip çıkma, sandığa sahip çıkmak da son derece tarihi bir görevdir, misyondur.” dedi. Amerika’da yapılan çalışmaların kendilerini heyecanlandırdığını belirten Demirtaş, demokrasiye vurgu yaparak, “Eminimki dünyanın dört bir yanında hepimiz, Halkların Demokratik Partisi’nin başarısı için, Türkiye’de ezilen bütün kimliklerin, cinsiyetlerin, ezilen emekçilerin, kadınların, gençlerin, öğrencilerin, emeklilerin, engellilerin yeni bir yaşamda, insan onuruna yakışır bir Türkiye’de ve sivil bir anayasayla birlikte kavuşacağı, insanlığa dair ve kaybetmiş olduğumuz insani değerlere dair yeni bir yaşama kavuşmanın özlemini çekiyoruz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de halklarımız artık kamplaştırma, kutuplaştırma karşılıklı çatıştırma ve gerilim siyasetinden bıktı usandı” diyen Demirtaş, konuşmasına “AKP’nin dayattığı tek tipçi, tek adam otoritesi siyasetine karşı bizim hep birlikte ülkemizde demokratik bir iktidar inşa etme vaadimiz ve projemiz Türkiye’nin her bir yerinde heyecanla karşılandı. Amerika’daki dostlarımız da, Kürdüyle, Türküyle, Ermenisiyle, Süryanisiyle, Ezidisiyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, her biriniz eminim ki HDP’nin ortaya koymuş olduğu bu demokratik tutumun etrafında birleşmekten büyük bir mutluluk duyuyorsunuz.” sözleriyle devam etti.

Programa canlı bağlanan HDP’nin Ermeni kökenli İstanbul milletvekili adayı Filör Uluk Benli, ABD’den gelecek desteğin önemine değinerek, “Tüm kardeş halkların eşit, özgür yaşayabileceği bir geleceği hayal ederek, bir ilki gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun için sizlerin bu seçimlerde bizi desteklemesi inanılmaz önemli ve çok büyük rol oynayacak.” dedi. Benli ile birlikte bağlanan HDP’nin Alevi milletvekili adayı Turgut Öker de, halkın içinde HDP’ye karşı büyük bir ilgi olduğunu belirtti.

HDP Washington Temsilcisi Mehmet Yüksel ise T24 için verdiği kısa röportajda seçim çalışmalarını anlattı. Seçim için New York, New Jersey, Washington, Boston ve Los Angeles gibi Türkiyeli nüfusun yoğun olduğu yerlerde çalışma yürüttüklerini belirten Yüksel, ABD genelinde kullanılan oyun yüzde onuna talip olduklarını söyledi. “Otobüsler ve arabalar kiralayarak vatandaşların sandık başına taşınmasına yardımcı oluyoruz. İnsanların daha duyarlı hale gelmesi için seçmenlere mektuplar gönderiyoruz” diyen Yüksel, “ABD’de AKP’ye karşı olduğu için HDP’ye oy vereceğini söyleyen bir kitle var mı?” sorusuna “Bu konuda özellikle gençlerin ve Akademik çevreden yoğun ilgi var. Bazı kişiler, “Stratejik olarak oyumuzu HDP’ye vereceğiz” diyor” dedi.

HDP New York Seçim Koordinasyonu’nda gönüllü olarak görev yapan Hülya Kartal, her gün bir gönüllünün sandık başında müşahit olarak bulunacağını söyledi. Oylarla birlikte bir kişinin Türkiye’ye gideceğini belirten Kartal, oylara sahip çıkmaya çalıştıklarını söyledi.

Program, Ozan Aksoy ve grubunun canlı müzik performansıyla devam etti. HDP’liler halay çekerek eğlendi.