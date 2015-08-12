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Politika

Demirtaş: Askeri operasyonlara da, PKK’nin eylem politikasına da dur diyoruz

'Ama'sız ve 'ancak'sız silahların susmasını istiyoruz'

12 Ağustos 2015 15:44

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş,

Demirtaş, Mardin’de düzenlenen Arap Halkı Barışı buluşmasında konuştu.

Demirtaş’ın açıklamaları şöyle:

“Cumhurbaşkanı’nın işi gerilimi yükseltmek değildir. Türkiye halkları barış istiyor. Bu çok kıymetlidir. Davutoğlu “Türkiye’yi Suriye yapmak istiyorlar” diyor, doğru. Ama kendisi dışındaki herkesi düşman gören anlayış buna yol açar.

Partilerin geleceğini aşan bir durumla karşı karşıyayız: Ülkenin ve toplumun geleceği. Haftaya değil, yarın değil, barışı hemen şimdi istiyoruz. “Ama”sız ve “ancak”sız silahların susmasını.

Üniformasına bakmadan, omuzlarımızda taşıdığımız cenazenin ağırlığını hissederek vicdanlarımızı dinlemek zorundayız. Her akşam haberlerde evladını yitirmiş anaları, yetim kalmış çocukları izleyemeyiz.

Biz sadece sevinçlerinizin vekili değiliz. Siz acı yaşarken biz çözümsüz kalamayız. Vekaletinize halel getirmeyeceğiz. “Son leş kalana kadar” diyenler mi barış istiyor, üstündeki üniformaya bakmadan tüm evlatların acısını paylaşanlar mı?

Basit bir aile kavgasında bile konuşarak çözüm ararken, konuşmayı vatana ihanetle eşdeğer gören açıklamalar duyuyoruz.

Hükümet’in askeri operasyonlarına da, PKK’nin eylem politikasına da dur diyoruz.

Bizim açımızdan bedeli ne olursa olsun, HDP barış isteğinden vazgeçmeyecektir."

 

'Kardeşlerinize sarılın'

 

"Sizlerden ricam; bulunduğunuz her yerde, evinizde, iş yerinizde, nerede olursanız olun barışı örgütleyin. Kardeşlerinize sarılın. Hangi partiye oy vermiş olursa olsun kardeşlerinize sarılın. Bu fırtınada dağılmamanın yolu budur.”

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