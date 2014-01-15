Demirtaş: Anayasal düzenlemeye hazırız

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "İktidar hazırsa, hakim ve savcıların bağımsızlığını, tarafsız bir yargıyı sağlayacak anayasal düzenlemeye hazırız" dedi.

BDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, partisinin Meclis grubunda yaptığı konuşmada, sözün, lafın kifayetsiz kaldığı günlerden geçildiğini vurgulayarak "Bu yargı, yasayı uygulamıyor. Var olan antidemokratik yasaları bile uygulamıyor. Başka yerlerden talimat alarak operasyon yapıyor. 10 bin Kürt siyasetçisi dalga dalga içeri alınırken aynı savcılar, özel yetkili mahkemeler, polisler, bakanlar ve Başbakan görevdeydi ve canhıraş şekilde bu operasyonları savundular" ifadesini kullandı.

"Cemaatin hangi niyetle yaptı, bunu bir kenara bırakalım" diyen Demirtaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Önce hırsızlık yapıldı mı yapılmadı mı bunun hesabını verin. Cemaatin ve ondan emir alan polislerin, savcıların derdinin hırsızlık ve yolsuzluk olmadığını biz de biliyoruz. Temiz eller operasyonu olmadığını, vicdanen hareket etmiş savcılar olmadığını biliyoruz ama bu sizin durumunuzu kurtarmaz. Bu hırsızlık ve yolsuzlukların mutlaka üzerine gidilmesi lazım."

'Doğru olan bağımsız ve tarafsız yargı oluşturmaktır'

Paralel devletin yanında bir de paralel ekonomi olduğunu söyleyen Demirtaş, ortada bir mağdur varsa onunda halk olduğunu ifade etti.

"Başbakan'ın yapması gereken otoriterleşme değil, HSYK'yı Adalet Bakanı'na, yargıyı kendisine bağlamak değildir" diyen Demirtaş şunları dedi:

"Doğru olan, bağımsız ve tarafsız bir yargıyı oluşturmaktır. Anayasa değişikliği gerekiyorsa ki gerekiyor onun için hazırız. HSYK teklifi, kimin içine sinebilir? Bir Adalet Bakanı, hakim ve savcıların neredeyse bütün kurum ve kuruluşlarını, neredeyse mahkemeleri bile kendisine bağlayarak mı bu süreci demokratikleştirecek? Bundan kurtulmanı yolu yargıyı cemaatten alıp AKP'ye bağlamak mıdır? Biz bunu kabul etmeyeceğiz. İktidar hazırsa, hakim ve savcıların bağımsızlığını, tarafsız bir yargıyı sağlayacak anayasal düzenlemeye hazırız."

Derin yapılara karşı olduklarını vurgulayan Demirtaş, "Bu ikisine aynı karşı olmayı anlayamıyorsanız, bu bizim suçumuz değil. İkisi de aynı suça bulaştı ve ikisinden de hesap sorulmalı. Bizim derdimizi AKP'yi kurtarmak değil. BDP'nin hırsızlığın ve yolsuzluğun yanında durduğunu iddia etmek için aklını peynir ekmekle yemek lazım. Bizim dışımızda Türkiye'de muhalefet yok" şeklinde.

Demirtaş, özel yetkili mahkemelerin tetikçi olarak kullanıldığını iddia ederek "Bunların bizim insanlarımızı yargılamalarına nasıl izin veririz. Hepsi tahliye olsun dosyalar genel mahkemelere gitsin. Yargılansınlar ve çıkan sonuca razı olalım. Biz de razı olalım. Kim ne suç işlemişse, bakan çocuğu mu yapmış senin çocuğun mu yapmış, kim suçluysa cezasını çeksin" ifadesini kullandı.