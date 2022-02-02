Demirtaş: Alın terinin hakkı için direnen tüm emekçilere selam olsun, bu düzeni siz değiştireceksiniz

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Yemeksepeti kuryelerinin eyleminden bir fotoğraf karesi paylaşarak, "Alın terinin hakkı için direnen tüm emekçilere selam olsun, bu düzeni siz değiştireceksiniz" düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alın terinin hakkı için direnen tüm emekçilere selam olsun. Direnirken ne kadar da güzelsiniz. Bu düzeni siz değiştireceksiniz. Umut sizdedir, umut direniştedir." ifadesini kullandı.

Maaşlarına yapılan düşük zammı kabul etmeyerek kontak kapatma eylemine giden Trendyol Express çalışanlarının kazanımlarından sonra eylemler taşımacılık iş kolundaki diğer önemli firmalara da sıçradı. HepsiJet ve Scotty çalışanlarının eylemlerinden sonra Yemek Sepeti ve Banabi'nin esnaf kuryeleri de eyleme başladı.