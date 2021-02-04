Demirtaş: AİHM kararı sonrasında yapılan açıklama ve tartışmalar utanç verici

Hatice Kamer

BBC Türkçe, Diyarbakır

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, SEBGİS aracılığıyla katıldığı duruşmada Mart ayından beri avukatlarıyla açık görüş yapamadığını söyledi ve pandemi koşullarında savunma hakkının kısıtlandığını, bu halde duruşmaya çıkarılmış olmasının adil yargılama hakkına aykırı olduğunu söyledi.

Savunmasında AİHM kararı sonrasında yapılan açıklama ve tartışmaları utanç verici olarak niteleyen Demirtaş, Boğaziçi Üniversitesi olaylarına da değindi.

İstanbul Başsavcılığı da Diyarbakır Başsavcılığının aynı konuşmasından ayrı ayrı iddianame düzenlemiş olduğunu söyleyen Demirtaş, mahkemeye hitaben "Sizin yetki çevrenizde, yargı çevrenizde yapılmamış bir açıklamadan dolayı mahkemenizin yargılama yetkisi yoktur. Yetki açısından dosyanın kesinlikle Diyarbakır'a gönderilmesi lazım" dedi ve itirazının tutanağa geçmesini istedi.

Selahattin Demirtaş, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AİHM kararı sonrası "Varsa da sözde Selahattin Demirtaş'ın herhangi bir hakkını koruyacak değiliz" açıklamasını hatırlatarak "Erdoğan ile benim aramda ya da iki parti arasında taraf mı olacaksınız yoksa Anayasayı mı esas alacaksınız" sorusunu yönelterek, şunları söyledi:

"Çünkü mahkemeler, yargıçlar düşüncelerini kararları ile açıklarlar. Basın toplantısı yaparak ya da miting yaparak, basın açıklaması yaparak bunu beyan etmezler davaya dair. Biz onların görüşlerini düşüncelerini ara kararlarından okuruz ve anlarız. Bugüne kadar Tayyip Erdoğan ki başka bir partinin genel başkanı kendisi ve ben de başka muhalefet partisinin önceki dönem eş genel başkanıyım. Şimdi bu iki siyasi parti temsilcisi arasında bir taraf mı tutacaksınız? Yürütmenin kendi gücüne yargı gücü üzerinde oluşturmaya çalıştığı taassuba, baskıya boyun eğerek siz de "Selahattin Demirtaş'ın varsa da sözde hakkını koruyacak değiliz" mi diyeceksiniz. Yoksa anayasayı, CMK'yı, yasaları mı esas alacaksınız. Biz bunu görmek istiyoruz."

AİHM kararının açıklandığı günden bu yana kararın bağlayıcı olmadığı yönünde yapılan açıklamaları ve televizyon programlarında yapılan tartışmaları da "utanç verici olarak" niteledi, bu mahkemeler ve yargı üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yürütüldüğünü savundu.

"Diyorlar ki, demiş oluyorlar ki: "Ey hâkim, ey savcı bak AİHM kararları bağlayıcı değil ha! Orada yazan kararları veya tespitleri dikkate alırsan, HSK bize bağlı HSK Başkanı Adalet Bakanı, HSK'nın bütün üyelerini biz atadık, HSK'nın bütün üyeleri bizim partizanlarımızdır, partililerimizdir. Biz HSK'dan istediğimiz kararı çıkarırız, bak gerekirse seni FETÖ'cü ilan ederiz, gerekirse seni sürgün ederiz, gerekirse efendim seni tenzil-i rütbe ile başka yere atarız, açığa alırız, tutuklatırız." E yapmadılar mı, yaptılar. Yaptılar, tahliye kararı verdi diye heyet görevden alındı bu ülkede heyet. Ahmet Altan dosyasında tahliye kararı verdi diye heyet açığa alındı, soruşturuldu. İşte baskı böyle oluşturuluyor."

AHİM kararını tanımıyorum şeklinde yapılan açıklamalar ile anayasanın ihlal edildiğini ve bunun büyük bir suç olduğunu söyleyen Demirtaş şunları söyledi:

"Anayasa askıya alınmış durumda, ortada bir anayasa yok. Anayasayı takan yok, uygulayan yok, yasaları uygulayan yok, mafya düzeni. En azından bizim açımızdan bu böyle uygulanıyor, mafya düzeni uygulanıyor. Muhalefet yargıyla herhangi bir husumet oluştuğu anda Anayasa, yasalar askıya alınır diyebiliyor."

"83 milyonu ilgilendiren AİHM kararının" eninde sonunda uygulanmak zorunda olduğu ve uygulamamış olan yargı mensuplarının da ağır suç işleyerek gelecekte bağımsız yargı önünde bunun hesabını verecekleri söyledi.

Hakkında istenen cezaların on binlerce yıla çıktığını söyleyen Selahattin Demirtaş, bu mahkemenin vereceği cezanın fiilin kendisini etkilemeyeceğini ama çıkacak kararındemokratik hukuk düzeni açısından çok önemli olduğunu ifade etti ve "Bu nedenle mahkemenin demokratik hukuk düzenini çoğulcu demokratik sistemi düşünerek, koruyarak kararlar almak zorunda" olduğunu ifade etti.

Selahattin Demirtaş, bugün görülen davasında yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan olaylara da değindi.

"Boğaziçi öğrencilerini selamlıyorum" diyen Demirtaş şunları söyledi:

"Örneğin bir örnek vereyim ki daha iyi anlaşılsın Hâkim Bey; şu anda Boğaziçi öğrencilerine - ki onları buradan selamlıyorum - sokakta kötü muamele yapılıyor, sert müdahale ediliyor. Kamunun, kamu otoritesinin güvenliği tesisi açısından, efendim polis müdahale yetkisi var mı, var evet, fakat bunu hangi durumlarda kullanabileceği de yasa tarafından belirlenmiş. Anayasa, yasalar hem gösteri hakkını güvence altına almış hem gösteri "yasadışı veya kamu güvenliği" tehdit eder hale geldiğinde nasıl müdahale edileceğini tanımlamış. Ama dün biz burada, televizyonda görüntülerini izledik, yakaladıkları bir öğrenciyi 10 tane polis kolundan, bacağından tutmuş, 1 kişi de alttan çocuğu yüzünü yumrukluyor. Görüntülerini izledim. Peki, ben şimdi bir milletvekili olsam dışarıda, bunu eleştirsem, desem ki "Ey İçişleri Bakanı, ey Başbakan sen işkenceci misin? Nasıl çocuklara işkence yapıyorsun?" desem suç mu işlemiş olacağım? Yargının işkence yapan o polisin peşine mi vermesi lazım, beni mi soruşturması lazım?"

"Kim olursa olsun. Boğaziçi öğrencilerinin düşüncelerinden yargılanmasını, burada gerçekten öfkeyle izliyoruz. Ülkenin pırıl pırıl gençlerinin dövülmesini öfkeyle izliyoruz, kabul edemiyoruz. Kim olursa olsun düşüncesi, kimliği, inancı, efendim cinsel yönelimi ne olursa olsun bu ülkenin güvenlik ve yargı bürokrasinin temel görevi o insanların gösteri hakkını korumaktır. Olmuyor ama işte denetleyemiyor. Yürütmeyi denetleyemeyince kontrolden çıkıyor. Kontrolden çıkmış güç de sokaklarda insanlara zulmediyor. Soğan, patates üreticisi terörist ilan ediliyor. Neden çünkü denetleyemiyoruz."

Selahattin Demirtaş, iki aydır cezaevlerinde devam eden açlık grevlerine de değindi ve grevdeki tutuklulara da selam gönderdi.

Avukatların beyanlarının ardından mahkeme, bir sonraki duruşmayı 26 Mayıs'a erteledi.