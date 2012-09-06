Demirtaş: Afyonkarahisar'daki patlama sıradan bir olaya benzemiyor

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ile il binasında düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar 'da bir cephanelikte meydana gelen patlamada “25 askerin yaşamını yitirmesi”nden dolayı üzüntü duyduklarını söyledi. Demirtaş, gerçekleşen bu patlamanın sıradan bir olay olmadığını dile getirdi.

Afyonkarahisar 'da yaşanan olayın acı bir olay olduğunu ifade eden Demirtaş, “Tüm askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bunun sıradan bir olay olmadığı anlaşılıyor. Etkili bir soruşturma yürütülür ve gerçekler kamuoyuna açıklanır mı bilemiyoruz” diye konuştu.

Demirtaş, hükümete gerçek çözümün yol haritasını sunmaya ve Türkiye 'yi kaostan çıkaracak gerçek eşitliği ve kardeşliği yaratacak çözüm ve formüller üretmeye çalıştıklarını belirtti.

Bunu da her fırsatta mitingler ve grup konuşmalarıyla ilettiklerini, bunun da yetmediği durumlarda bakanları aracılığıyla başbakana bizatihi bu yol haritalarını sözlü ve yazılı olarak iletiklerini ifade eden Demirtaş, şöyle dedi:

“Başbakan bunları iyi biliyor. Son olarak bu yılın şubat ayında kan akmasını önlemek için BDP olarak inisiyatif almak istediğimizi belirttik. Akan kanı durdurmak için siyasi çözüm konusunda AKP ile bir araya gelerek yol haritası oluşturmak için hazır olduğumuzu bir bakan aracılığıyla bizzat Başbakan'a ilettik. Dün bizi şiddet yanlısı olmakla suçlayan başbakan bu teklifimizi elinin tersiyle reddetmiştir.”

‘BDP 'lilerin teröristlerle buluşması’

BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ise Şemdinli'de teröristlerle buluşmalarına ilişkin, “Şemdinli'de bir düşmana sarılmadım. Ben Şemdinli'de çözümsüz kalan Kürt sorunu nedeniyle yaşamını ortaya koymuş, ölümü de göze almış, dağa çıkmış bir adama 'merhaba' dedim. Benim için o düşman değil. Benim için bu sorunu çözme sorumluluğunu daha çok hatırlatan bir tablodur o” dedi.

Kışanak, dokunulmazlıkların kaldırılmasını halkın onaylaması halinde ertesi gün milletvekilliğinden istifa edeceklerini, gelişen koşullara göre parti olarak değerlendirmeyi yapıp tutum alacaklarını belirtti.