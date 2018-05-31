Demirtaş: Adayların hiçbiri tek başına yüzde 50'yi bulamıyor

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 24 Haziran seçimlerine ilişkin "Hiçbir aday tek başına yüzde 50'yi bulamıyor. Tarihi sonuçlar doğuracak bir seçim olacak ama diğer seçimlere nazaran çok daha adaletsiz, baskı ortamında gerçekleşen bir seçim olacak" dedi.

Avukatları aracılığıyla Rûdaw'ın Diyarbakır Temcilsici Maşallah Dekak'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş, 24 Haziran seçiminin diğer seçimlere nazaran çok daha adaletsiz olduğunu söyledi.

Demirtaş'ın söyleşisi şöyle:

Medyada Kürt oyları çok tartışılıyor. Kürt oyları bu seçimde neden bu kadar önemli?

Hiçbir aday tek başına yüzde 50'yi bulamıyor. Bugüne kadar yok saydıkları Kürtlerin desteği olmadan kimse bu oyu alamaz. Bu nedenle Kürtler anahtar rolündedir.

Size anket sonuçları ulaşıyor mu? HDP'nin halen baraj sınırında olduğunu düşünüyor musunuz?

HDP baraj sınırında görünüyor halen ama giderek artan bir halk desteği olduğunu da biliyoruz. HDP mutlaka barajı aşacaktır.

"Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olması HDP'ye yaradı" benzeri söylemler var. İçeride olmanız HDP'ye fazladan oy kazandırır mı?

Bilmem ki olur mu? Gerçekten öyle olsaydı diğer adaylar ne yapar eder, kendilerini hapse attırırdı. Benim cezaevinde olmam değil, cezaevinde olmama rağmen boyun eğmemem, mücadeleye devam ediyor olmamdır belirleyici olan.

Yapılan bazı anketlerde Kürt illerinde size verilen oylar HDP'nin aldığı oydan 3 puan fazla görünüyor. Size oy veren seçmen HDP'yi neden tercih etmiyor?

Ben ve HDP birbirinden ayrı ve farklı değiliz. İnanıyorum ki herkes 1 oy HDP'ye 1 oy Demirtaş'a anlayışıyla destek verecek ve oyunu da böyle kullanacaktır. Çünkü HDP baraj altında kalırsa bu ciddi bir sorun yaratacaktır. Benim tek başıma iyi bir oy almam anlamsızlaşacaktır. HDP'nin mutlaka yüksek bir oy oranıyla parlamentoda olması gerekir.

HDP ile 5 Kürt partisi arasında seçim ittifakı için yapılan görüşmeler bir neticeye varamadı. Bu partilere ve HDP'ye seçim için bir çağrınız var mı?

Buna üzüldüm doğrusu. HDP bunu mutlaka başarmalıydı. Ama vazgeçmemek gerekir. Kürtlerin kendi arasındaki birlik sadece seçimler için ihtiyaç değildir. Halkımızın özgürlüğü ve hakları için tarihi bir zorunluluktur. Bütün partilerimiz bu konuda daha fedakar bir tutum içinde olmalı, HDP de bu birlik için daha özverili ve cesur davranmalı. Mart 2019'da yerel seçimler olacak. Oraya kadar mutlaka güçlü bir ittifak sağlanmış olmalı ve her Kürt oluşumu kendini orada da temsil ettirmelidir.

HÜDA-PAR'ın şimdiki Genel Başkanı Sayın Mehmet Yavuz, "Sayın Demirtaş suçsuz ise serbest bırakılmalı ve diğer adaylar gibi özgürce propaganda yapmalı" demişti. Bu konuda neler söylemek istersiniz?

HÜDA-PAR yönetimi ile geçmişte diyalog eksikliğinden kaynaklı sorunlar yaşandı. Kürt halkı yakın tarihinde yaşanan acılarla, hatalarla yüzleşilmesini ve kendi arasında iç barışın sağlanmasını arzuluyor. Daha önce de söylemiştim; Kürtler 100 yıldır kendilerine zulüm yapanlarla barış, çözüm, müzakere imkanı ararken, kendi içinde bu kadar ketum ve duyarsız olmamalıdır. Siyaset, halkımızın sorunlarının çözümü için yapılır, sorunları derinleştirmek için değil.

AKP uzun süredir Kürtleri birbirine karşı kışkırtmak için psikolojik savaş ve provokasyonlar yapıyor. Hepimizin bu oyunları anlaması ve boşa çıkarması lazım. HÜDA-PAR tabanını 'düşmanlaştıran' ya da HDP ile karşı karşıya getirmeye çalışan hiç kimseye prim vermemek lazım.

7 Haziran seçimlerinde oy isterken "Herkes eski sevgilisini arasın" demiştiniz. Bu seçimde de buna benzer önerileriniz var mı?

Öncelikle herkes birbirini sevsin, saysın. Seçim kazanmak önemlidir ama gönülleri kazanmak çok daha önemlidir. Ben bu öneriyi bu amaçla yapmıştım. Elbette seçim çalışmalarında oy almaya dönük ahlaki, meşru her çalışma yapılmalıdır ama bunu hiç kimseyi incitmeden, kırmadan ötekileştirmeden yapmalıyız.