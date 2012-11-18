Demirtaş: Açlık grevleri bitti, şimdi oturup konuşalım

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Açlık grevleri sonlandırıldığına göre hükümetin dikkatli bir şekilde sürece yaklaşması lazım, oturalım ve konuşalım," dedi.

BDP Genel Başkanı Demirtaş, Muş'un Bulanık ilçesinde partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, cezaevlerindeki açlık grevlerinin 68. gününde sona erdiğini anımsatarak, açlık grevlerinin ölümler yaşanmadan sonlandırılmasının sevindirici olduğunu söyledi.

“Açlık grevleri sonlandırıldığına göre hükümetin dikkatli bir şekilde sürece yaklaşması lazım” diyen Demirtaş, hükümetin ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın meseleyi daha ciddi şekilde ele alması gerektiğini ifade etti.

Demirtaş, bu saatten sonra sorunların siyasetle çözebileceğine dikkati çekerek, “Siyaset çözüm rolünü oynayabilir. Silaha, ölüme, kana, gözyaşına gerek olmadan, Türk'ü, Kürt'ü ağlamadan siyasetle sorunları çözelim. Çağrımız bu kadar nettir. Oturalım ve konuşalım, elbette ki uzlaşma noktası bulacağız” diye konuştu.