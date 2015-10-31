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Demirtaş: 7 Haziran'da tek adam iktidarının yıkılabileceğini gösterdiniz, 1 Kasım'da daha iyisini yapabilirsiniz

"Kimse evinde oturmasın! Her zaman elimize bu fırsat geçmiyor"

31 Ekim 2015 18:02

"Dünyanın en yoksul lideri" olarak bilinen Uruguay eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın da geldiği Cumartesi Anneleri/İnsanları eylemine katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, “Tek adam iktidarının yıkılabileceğini 7 Haziran’da gösterdiniz, 1 Kasım’da daha iyisini yapabilirsiniz” dedi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumartesi Anneleri/İnsanları’nın Galatasaray Meydanı’ndaki 553. buluşmalarına katıldı.

Buluşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Demirtaş, 553 haftadır devlet eliyle yakınlarını kaybeden ve adalet arayan annelere destek olmak için geldiğini belirterek, “553 haftadır devletten, hükümetten ses yok.” dedi.

Geçen süreye rağmen olayların araştırılmasının yerine acılı annelere yenilerinin eklendiği ifade eden Demirtaş, “13 yıllık AKP iktidarında da Cumartesi Anneleri’nin sayısında artış oldu. Çözülen dava yok, etkili soruşturma yok, ceza alan yok etkili yargılama yok. Annelerden bir özür yok ve annelere adalet sağlanacağına dair umut da yok.” ifadelerini kullandı.

 

‘Oy kullanın, sandık başına gidin’

 

Yarın yapılacak genel seçime ilişkin de açıklamalarda bulunan Demirtaş, yarınki seçimin son yıllardaki en yüksek katılımcı seçimlerden biri olmasını tahmin ettiklerini dile getirdi.

İMC TV'de yer alan habere göre, seçmenlere hep seçime katılım yönünde çağrı yaptıklarını hatırlatan Demirtaş, şunları söyledi:

“Kimse evinde oturmasın! Elimize yarın verilecek o küçücük mühür, çocuk ve torunlarımızın nasıl bir ülkede yaşayacağına dair önemli araçtır. Her zaman elimize bu fırsat geçmiyor. Seçimi ve sandığı lütfen önemseyin ve bir saatinizi ayırın. Geleceğimiz için, aydınlık yarınlarımız için oy kullanın, sandık başına gidin.

“Geleceğimizi yeniden kurmanın, diktatörlükle demokrasi arasında tercih yapmanın tarihsel fırsatıdır önümüzde duran. Katılım çok yüksek olacak tahminimiz o. Rekor kırabilmeliyiz. ‘Geleceğimizi birilerinin iki dudağı arasına bırakmıyoruz’ demenin zamanıdır. Yarın demokrasi adına büyük bir kazanım olacağını, bu ülkede barış ve demokrasi isteyenlerin yarın sandıktan daha güçlü ve umutlu çıkacağını düşünüyoruz.

 

‘1 Kasım’da daha iyisini yapabilirsiniz’

 

‘“Yarın sonuçlar kesinlikle Türkiye’nin daha iyimser olması ve herkesin içinin rahatlayıp biraz daha rahat bir nefes almasının tekrarı olacak. 7 Haziran bunun örneğiydi, başardınız. Tek adam iktidarının yıkılabileceğini 7 Haziran’da gösterdiniz, 1 Kasım’da daha iyisini yapabilirsiniz.

“Halk olarak kendinize güvenin. Hiçbir şeyden korkmaya gerek yok. Biz yarınlarımızı korkarak inşa etmiyoruz, etmeyeceğiz. Korkutmaya çalışıyorlar, tedirginlik yaratıyorlar, kamplaşma yaratıyorlar, panik havası yaratıyorlar, umutsuzluk yaratıyorlar, bütün bunları def etmenin en etkili yolu evet mührünü doğru yere basmaktır. İnşallah iyi sonuçlar çıkacaktır diye düşünüyorum.

“Türkiye’de adalete ve eşit şartlara dayalı bir seçim gerçekleşmiyor. Keşke öyle (eşit şartlı) olsaydı. Biz buna rağmen diktatörü devirdik. Yarın buna rağmen tekrar onun bize dayattığı zorbalığa karşı halk iktidarının ne kadar güçlü ve yakın olduğunu göstermek istiyoruz.

“Zorluklar çok fazlaydı. Zulüm çok fazlaydı ama direniş ve umut bundan daha büyüktür, daha güçlüdür. Böyle ayakta kaldık. Yarın seçimi bu ruhla kazanacağız.”

 

‘Sandık kurulu üyeleri gözaltına alındı’

 

Demirtaş, ayrıca bu sabah itibariyle kimi sandık kurulu üyelerinin gözaltına alındığın söyledi.

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