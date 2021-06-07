Demirtaş: 368 insan ekonomik çaresizlikten intihar etmiş ya, olacak şey mi, yer yerinden oynamalı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ekonomik gerekçelerle yaşamına son veren insanların sayısının 368'i bulduğunu hatırlatarak, " 368 insan ekonomik çaresizlikten intihar etmiş ya, olacak şey mi, yer yerinden oynamalı oysa" düşüncesini dile getirdi.

Demirtaş, Gazete Duvar'da kaleme aldığı yazıda, "Akşama gazeteler geldi, okuyorum. Memlekette durum içler acısı. Açlık, işsizlik, yoksulluk… Öte tarafta milyon dolarlık yolsuzluk, mafya, çeteler, uyuşturucu, faili belli cinayetler, itiraflar, ifşaatlar… 'Sadece pandemi döneminde yaklaşık 368 kişi borç, işsizlik ve açlıktan intihar etmiş' diyor bir haberde. Kahroluyor insan. Bu böyle gitmez. Daha kararlı, daha cesur olmalı, etkili şeyler yapmak lazım diye konuşuyorum oda arkadaşım Abdullah ile. 368 insan ekonomik çaresizlikten intihar etmiş ya, olacak şey mi bu! Yer yerinden oynamalı oysa. “Şimdi dışarıda olsaydık” diye başlayan cümleler kuruyoruz. Bir şeyler yapardık herhalde, boş durmazdık. Neyse. Burada da durmuyoruz. Elimizden geldiğince işte. 368 intihar olacak şey mi?" ifadesini kullandı.