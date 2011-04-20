-DEMİRTAŞ: "UMUT EDİYORUM Kİ YSK BU KARARINDAN VAZGEÇECEK" DİYARBAKIR (A.A) - 19.04.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) eski Genel Başkanı ve Hakkari bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, ''Umut ediyorum ki YSK kendisine ulaşan kararlar doğrultusunda haksız olan, hukuksuz olan bu kararından vazgeçecek'' dedi. Demirtaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 29 Nisan tarihinde bütün adaylarla ilgili kararlarını gözden geçireceğini söyledi. Kendilerinin, bütün adayları ile ilgili yerel mahkemelere memnu haklarının geri alınması için başvuru yaptıklarını belirten Demirtaş, ''Başvurular yarın akşam veya öbür gün YSK'ya ulaşacak. Yalnız şöyle bir şey var, yerel mahkemeler memnu haklarının iadesini vermiyor ve yetkisi yok. Mahkeme yetkisi olmadığına dair bize karar veriyor. YSK da, (illaki böyle bir karar alacaksınız) diyor. Umut ediyorum ki YSK kendisine ulaşan kararlar doğrultusunda haksız olan, hukuksuz olan bu kararından vazgeçecek'' diye konuştu. Polisin haddi hesabı olmayan bir şiddet uyguladığını ileri süren Demirtaş, şöyle dedi: ''Sanki bir tarafta Türk polisi, diğer tarafta düşman var. Hepsinin imha edilmesi gerektiği gibi bir yaklaşım gösteriyorlar. Başbakan böyle yaparsa, YSK öyle yaparsa, Yargıtay böyle yaparsa, polis de böyle yapar. Biz seçimden çekilirsek ve öyle bir noktaya gelirse, bugünleri herkes arayacak. Çok gerilimli ve tansiyon çok yüksek. Resmen burada bir barut fıçısı var ve YSK bu barut fıçısının içine resmen ateş atıyor. Bölgenin tansiyonunun düşürülmesi lazım. Yoksa hiç bir şey bunu durduramaz. Eğer bu zulümden geri dönülmezse bunun faturası hükümetin ve bu kararı verenlerin olur. Bu vebali, onlar tarihi olarak yüklenmek istemiyorlarsa demokratik bir yaklaşım sergilesinler ve düşmanca bir tavırdan vazgeçsinler.''