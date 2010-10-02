-DEMİRTAŞ: "BÖLMEK İSTEYEN MECLİSTE OLMAZ" TBMM (A.A) - 01.10.2010 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ülkenin sınırlarının birliği ve bütünlüğü konusunda hiçbir tartışma yürütmediklerini belirterek, ''Ülkeyi bölmek isteyenin Mecliste ne işi var?'' dedi. Demirtaş, Meclisin 23. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in verdiği resepsiyonda, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şanlıurfa'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona değinen Demirtaş, operasyonda, aralarında partilerinin yöneticilerinin de bulunduğu 40'tan fazla kişinin gözaltına alındığını söyledi. Söz konusu operasyonun, geçen yıl düzenlenen benzer operasyonları anımsattığı belirten Demirtaş, ''2009 yılı 13 Nisanda PKK ateşkesi uzattığını açıkladı, 14 Nisanda KCK adında operasyonları başladı. Şimdi, 2010 yılı itibariyle dün PKK ateşkesi uzattı, bugün KCK adı altında operasyonlar başladı. Bunlar tesadüf değil. Hiç kimse, (Hükümetin dışında derin güçler bunu yapıyor) diyemez. Bunlar hükümetten bağımsız gelişmeler değil'' dedi. -''TÜRKÇE, BÜTÜN TÜRKİYE'NİN RESMİ DİLİDİR''- Anadilde eğitim konusunun tartışılması gerektiğini savunan Demirtaş, Kürtçe ve diğer dillerin, Türkiye'nin bir zenginliği olduğunu söyledi. Anadilde eğitiminden bahsederken aslında iki dilde eğitimi savunduklarını anlatan Demirtaş, ''Kürtçe eğitimi yapacak çocuklar aynı zamanda Türkçe öğrensinler. Öğrenmek zorundalar. Bu, birliğimizin teminatıdır. Türkçe, bütün Türkiye'nin resmi dilidir. Ama bunun dışında kalan anadillerde eğitim olmayacaksa ve bunlar tartışılmaz konumunda diye düşünülecekse bir ilerleme kaydetmek mümkün değildir'' diye konuştu. -''SINIRLARIN BİRLİĞİNİ TARTIŞMIYORUZ''- BDP'nin hiçbir çözüm önerisinin Türkiye'yi bölünmeye götürecek öneriler olmadığını ifade eden Demirtaş, şöyle devam etti: ''En kapsayıcı çözüm önerilerini biz getiriyoruz. Kürt sorununun çözümüne ilişkin proje sahibi olan tek parti biziz. Geri kalanların tamamı, bu ülke bölünsün diye uğraşıyor neredeyse. Bu sorun çözülmezse bir sonraki nesiller bunu kaldıramayacak. Biz, ülke bölünmesin diye tartışıyoruz. Biz sınırların birliği ve bütünlüğü konusunda hiç bir tartışma yürütmüyoruz. Böyle tartışmalar açan bir anlayışa da sahip değiliz. Ülkeyi bölmek isteyenin Mecliste ne işi var? Yani ülke Meclisten mi bölünür? Biz TBMM'ye, birliği beraberliği güçlendirmek için geldik. Bu yeterince anlaşılmıyor. Birlik ve teklik ayrıdır. Biz birlikten bahsediyoruz, bazıları teklikten bahsediyor. Farklılıklarımızla birlikte, birlik içinde yaşayabiliriz.'' Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün TBMM'de yaptığı konuşmayı anımsatan Demirtaş, Gül'ün, devletin birliği bütünlüğü içindeki çözüm önerilerine yaklaşımının, partileri açısından kabul gören yaklaşımlar olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasının önemli bölümünün iktidara yönelik mesajlar içerdiğini belirten Demirtaş, ''BDP de bu mesajlardan payına düşeni mutlaka okuyacaktır. Ama konuşmanın önemli bölümü iktidara yönelikti. Özellikle katılımcı demokrasi iktidarın gerçekleştirmesi gereken durumdur. Sayın Cumhurbaşkanı seçim barajı konusunun, temsilde adaletin de altını çizdi'' dedi.