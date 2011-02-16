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Politika

DEMİRTAŞ: "ATEŞKES BOZULMAMALI'' ANKARA (A.A)

16 Şubat 2011 15:03

-DEMİRTAŞ: "ATEŞKES BOZULMAMALI'' ANKARA (A.A) - 16.02.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütünün ilan ettiği ateşkesin bozulmasının "siyasi sonuçlar doğuracağını, bunun bir siyasi tıkanıklığın işareti olacağını" söyledi. BDP Genel Başkanı Demirtaş ile Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, Diplomasi Muhabirleri Derneği'nin (DMD) düzenlediği kahvaltıya katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı. Demirtaş, "terör örgütü PKK'nın ilan ettiği ateşkesin 1 Martta sona erip ermeyeceği" konusunda bilgisi sorulması üzerine, bu ateşkesin sona ermemesi için kamuoyu yaratılabileceğini, yaptıkları çalışmaların esas amacının ateşkesin bozulmaması olduğunu kaydetti. Demirtaş, isteklerinin "kesinlikle çatışma olmaması" olduğunu belirterek, hükümetin kamuoyunu "milliyetçiliğe hazırladığı" suçlamasında bulundu. Demirtaş, "Mart ayında yeni bir değerlendirme yapılacağının açıklandığını, o süreçte gelişmelerin değerlendirileceğini" kaydederek, şunları söyledi: "Ateşkes bozulursa yeni bir çatışma mı başlar, bunları bilmiyoruz. (...) Ateşkesin bozulması siyasi olarak sonuçlar doğurur. Bu siyasi bir tıkanıklığın olduğunun işaretidir." -"KAMUOYUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ LAZIM" Genel Başkan Yardımcısı Kışanak da "uzunca bir süredir, İmralı'da bir görüşme trafiğinin olduğunu" belirterek, "Hükümete bunu sormalı ve yanıtını istemeliyiz. Bu görüşmeler nedir, ne görüşüyorsunuz, nasıl bir çözüm programınız var? Bunu kamuoyu ile paylaşın" dedi. Kışanak, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın, "konuyla ilgili bilgi verdiğini, o yönden bir bilgi akışı olduğunu" kaydederek, "Ancak bu tarafta bir şey yok. Toplumda, niye görüşüyorsunuz diye bir refleks gösterilmediği bir ortama gelindi. Barışın sağlanması için görüşülebileceği konusunda bir ön kabul var. Hükümetin siyasi sorumluluk alarak, evet görüşüyoruz, barışı şöyle getirmek istiyoruz diye kamuoyunu bilgilendirmesi lazım" diye konuştu. Gülten Kışanak, "1 Mart meselesinin de hangi argümanlar sonucu gündeme geldiğini bilmediklerini, bu görüşmeler sonunda barışa giden yolu açmak için tek taraflı eylemsizlik kararı alındığını, ancak programın ne olduğu, tıkanıklığın ne olduğunun bilinmediğini" söyledi.

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