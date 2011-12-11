-Demirspor'un yöneticileri kaza geçirdi: 4 yaralı SİVAS (A.A) - 11.12.2011 - Sivas'ın Divriği ilçesinde, takımlarının maçını izlemeye giden amatör lig ekiplerinden Demirspor yöneticilerinin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu, kulübün 4 yöneticisi yaralandı. Sivas Süper Amatör Ligi'nde Demirçelik Divriğispor ile Demirspor arasında oynanacak maçı izlemek üzere Sivas'tan Divriği'ye giden Demirspor yöneticilerini taşıyan Hayrettin Baydır yönetimindeki 58 NN 534 plakalı otomobil, Divriği'ye 30 kilometre uzaklıktaki Akmeşe köyü yakınlarında, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, Demirspor yöneticileri sürücü Hayrettin Baydır, Yaşar Kılıçkaya, İbrahim Er ve Muzaffer Er yaralandı. Divriği Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kazayı öğrenen Demirsporlu futbolcular, hastaneye geldi. Divriği Belediye Başkanı ve Demirçelik Divriğispor Başkanı Hakan Gök de yaralıları ziyaret etti. Bu arada, bugün oynanması gereken Demirçelik Divriğispor-Demirspor maçı kaza nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.