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Spor

Demirören'le UEFA arasında 1 saatlik zirve gerçekleşti

Yıldırım Demirören, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'ye nezaket ziyaretinde bulundu

06 Mart 2012 15:06

 

T24 - Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, UEFA Başkanı Michel Platini ile Nyon'da bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
 
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Başkanı Michel Platini'ye nezaket ziyaretinde bulundu.

Demirören ve 2. Başkanvekili Servet Yardımcı, yerel saatle 10.50'de UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezine geldi. Demirören ile Platini arasındaki nezaket ziyaretine, UEFA Asbaşkanı ve TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de katıldı.

Ziyaret, TFF'nin 26 Şubat'taki olağanüstü genel kurulunda başkan seçilen Demirören'in yaptığı ilk ziyaret olması sebebiyle de ayrı bir önem taşıyor.

 

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