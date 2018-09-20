Demirören'e ait Kemer Country projesinde imar planı değişikliğine gidildi; yüzlerce villa yapılacak

Göktürk'te Demirören Holding'e Kemer Country projesinin yaklaşık 30 hektarlık Özel Spor Alanı’nda imar planı değişikliğine gidildi. Alana 306 adet 2 katlı villa yapılacak. Alanın kuzeyinde Göktürk ve Belgrad ormanları yer alıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberien göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda 11 Eylül Salı günü askıya çıkan plan açıklama raporunda “ Kemer Country projesinin Kemerköy kesimindeki konut alanında 6 delikli golf sahaları planlanmış olsa da hayata geçirilen 12 delikli golf sahası ve bu golf sahasıyla ilişkili diğer sportif kullanımlar yoğun olarak kullanılmakta, Kemerköy kesimindeki golf alanları daha pasif olup etkin şekilde kullanılmamakta, işlevsel olarak da yapılış amacına hizmet vermemektedir” denildi.

306 adet villa

Rapora göre 31.5 hektar Özel Spor Alanı ve Ticaret Alanı’nı 2 katlı konut, Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Yol alanına dönüştürüldü. Bölgede şu an golf sahası yer alıyor. 31.5 hektar alan 315 bin 286 metrekareye denk geliyor. Bu alanın 203 bin 664 metrekaresi konut alanı, 2 bin 838 metrekaresi sosyal ve kültürel tesis alanı, 561 metrekaresi ticaret alanı, 84 bin 212 metrekaresi yeşil alan, 24 bin 10 metrekaresi ise yol alanı olarak ayrıldı. Konut alanı yapılacak bölüm yaklaşık 26 futbol sahası ediyor. Alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 tane villa yapılması planlanıyor. 61 bin 99 metrekare de inşaat yapılmış olacak. Alanda 1040 kişinin yaşaması öngörülüyor.

Yeni imar planlarına 11 Ekim’e kadar itiraz edilebilecek.

CHP: Dava açacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) CHP ’li Meclis üyesi Nadir Ataman, “O bölgede daha önce çeşitli yöntemler kullanılarak orman alanları yok edildi ve bakanlık eliyle yok edilmeye devam ediliyor. İstanbul’un önceliği villa projesi geliştirmek mi yoksa İstanbul halkının ihtiyacı olan spor alanları ve yeşil alanlar mı” diye sordu. İBB’nin eski CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ ise CHP İzleme Kurulu’nun karara karşı dava açacağını belirterek “Ne İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Meclisi’ne ne de İstanbul halkının iradesine saygı kaldı. Bakanlık İstanbul’un göbeğinde yer planlıyor, İBB Meclisi’nin haberi yok. Görüş bile alınmamış. Golf sporuna destek veriyorum diyorlar, spor alanına villa konduruyorlar. Bazılarına bakanlıktan plan değişikliği yapmak ne kadar kolay” dedi.