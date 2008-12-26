Demirören’e 3 ay ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören’e 3 ay hak mahrumiyeti cezası verdi.



Geçen haftaki Galatasaray derbi maçının ardından hakem Cüneyt Çakır’ın yönetimine sinirlenerek MHK Başkanı Oğuz Sarvan’a ağır bir şekilde küfür eden Demirören’e hak mahrumiyeti cezasının yanısıra 40 bin YTL de para cezası öngörüldü.



Maç sonrası protokol salonunda karşılaştığı PFDK Başkanı Reşat Bostan’a “söyle o o.....çocuğuna hemen istifa etsin” ifadeleriyle MHK Başkanı’nı hedef alan Demirören, bu diyaloğun Bostan tarafından rapor edilmesinin ardından tedbirli olarak Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti. Demirören Tahkim Kurulu’na başvurup cezada indirim yaptırmadığı takdirde 27 Mart’a kadar resmi yazışmalara imza atamayacak. PFDK ayrıca derbi maçı sonrası sahaya girerek hakem Cüneyt Çakır’a itiraz eden Beşiktaşlı yöneticiler Bülent Deriş, Ertunç Soğancıoğlu, Şeref Yalçın, Hakan Aksoy ve Ahmet Ateş’e sportmenliğe aykırı eylemleri nedeniyle 15 er gün hak mahrumiyeti cezası verdi.



Kurul siyah- beyazlı taraftarların tribünde sebep oldukları olaylar nedeniyle 15 Bin YTL para cezası kesti. Aynı maçta Galatasaray seyircisinin çıkardığı olaylar ve tribün boşluklarının boş bırakılmaması yüzünden sarı- kırmızılı kulübe toplam 15 bin YTL para cezası verilmesini kararlaştırdı.



Beşiktaş Başkanı Demirören bugün saat 14.00’te Nevzat Demir Tesisleri’nde bir basın toplantısı düzenleyecek.