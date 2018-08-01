Demirören'den VAR açıklaması: Ortamı germeyelim ki sistem doğmadan ölmesin

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Süper Lig'de bu sezon uygulanmaya başlayacak Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin tanıtım toplantısında konuştu.

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ile Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

Saat 11.00'da başlayan toplantıda açılış konuşmasını yapan Demirören, yeni sistemin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Demirören'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Bu sezon VAR'ı hayata geçiriyoruz. Son Dünya Kupası'nda gördük ki, VAR hakem hatalarını en aza indiriyor. Futbolun tüm paydaşlarına açık şekilde çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kaos üretmeyin, VAR'a destek çıkın. Ortamı germeyelim ki sistem doğmadan ölmesin.

"Hakemlerimize hep inandık"

"Değerli konuklar hepimiz eminiz ki VAR Türk futbolunda çığır açacak. Sahada sadece hakemin değil, teknolojinin de gözü olacak. VAR'dan bir anda mucize beklemeyelim. Zaman tanımalıyız. Eğer sabırsız olursak VAR fayda değil zarar getirir. Bizler hakemlerimize hep inandık ve inanmaya devam ediyoruz.

"2 yıldar VAR için hazırlanıyoruz. Kulüpler Birliği'yle işbirliği halinde çalışmalarımızı yürüttük. Bu süreçta sayın Göksel Gümüşdağ'ın çabasını unutamayız. Yine birlik adına VAR'ın başlaması için tüm emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyoruz.

"Çok önemli yatırımlar yaptık"

"Federasyonumuz uluslararası birçok toplantıya katıldı. Son 1 yılda Merkez Hakem Kurulu'muz bu sistemi denetledi. Riva'da çok önemli bir yatırım yaparak bir VAR merkezi inşa ettik. Hiçbir şüpheye yer bırakmamak için siz değerli kulüplerimize merkezin kapılarını açıyoruz.

"Yeni Türkiye, yeni sistemle birlikte futbolda da yeni bir dönem başlıyor. Yeni dönemde sağduyulu açıklamalarınız, centilmenlik çağrılarınız beni ve arkadaşlarımı umutlandırıyor. Eski alışkanlıklardan kurtulup huzurlu bir futbol hedefi için ilerliyoruz. Sistemin şimdiden Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum"