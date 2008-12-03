Demirören'den sert yanıt



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fulya Projesi'ni karalamak isteyenlerin Beşiktaş düşmanı olduğunu söyledi.







Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, Fulya Projesi ile ilgili bugün basında çıkan haberlere yanıt verdi.



Demirören, genel sekreter Kenan Öner, yatırımlardan sorumlu yönetici İlhan Durusoy ve avukat Osman Hacıbekiroğlu ile birlikte projenin gerçekleştirildiği Fulya'daki inşaatın içinde düzenlediği basın toplantısında, Fulya Projesi'ni karalamak isteyenlerin Beşiktaş düşmanı olduğunu söyledi.



Demirören, başkan olarak kişiliğine ve soyadına yapılan saldırılar üzerine düşünülmesi gerektiğini ifade ederek, ''Demirören soyadı, çok büyük ve temizdir. Bu haber Beşiktaşlıyız diye geçinip, dedikodu yapan kişiler tarafından kamuoyuna bir şekilde verilmiştir. Beşiktaş'ın hakkını kimseye yedirmem. Beşiktaş camiası bunu çok iyi bilir. Bunlar Beşiktaş üzerine oynanan oyunlardır. 'Ben Beşiktaşlıyım' diyen herkese seslenmek istiyorum. Fulya Projesi'ni karalamak isteyen Beşiktaş düşmanıdır'' dedi.



Anlaşmanın mahkemeye intikal ettiği ve gizlilik yönünde anlaşma olduğu iddialarına da değinen Yıldırım Demirören, ''Bugünkü haber ile ilgili açıklama yapacağım. Birincisi, adı geçen gizli diye anılan mukaveleye. Bu mukavele, kiracımızla yapılmıştır. Ticari itibarı dolayısıyla, kiracımızın ricasıyla mukavelenin dışarı çıkması istenmemiş ve gizlilik maddesi konmuştur. Burada gizli anlaşma yoktur. Beşiktaş'ta yapılan hiçbir şey gizli değildir. Beşiktaş, A.Ş. olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na açığız, dernek olarak da denetlenmekteyiz. Bu anlaşma 13 Ekim tarihinde mahkemeye verilmiştir. Mahkemenin 13 Ekim'de anlaşmayı aldığına dair imzası vardır. 14 Ekim'de de davayı açan karşı grubun anlaşmayı aldığına dair avukatın imzası vardır. 3 Aralık'ta 'Açıklayın' diye çıkılıyorsa, şahsıma ve Beşiktaş üzerine oynanan oyunlar vardır. Müteahhit ile birlikte oluşturduğumuz komisyon, anlaşmazlık olan 2 bin küsur metre karelik alan üzerinde anlaşmazlık belirledi. Her büyük inşaatta bu olmuştur, olmaya devam edecektir. 2 bin metre kare için 6 milyon dolar ön avans aldık. Ama bir şart koştuk. İnşaatı yapan firma, hakkını korumak için bu şartı kabul etti. Ayrıca mahkeme ve bilirkişiye gitmeyi, mahkemenin alacağı karar sonrasında Beşiktaş Kulübü'nün bir alacağı varsa, müteahhit tarafından ödeneceği konusunda da ayrıca anlaştık'' şeklinde konuştu.



Başkan Demirören, ''Beşiktaş'ın hakkını sonuna kadar koruyan ve Beşiktaş için uğraşan Yıldırım Demirören ve yönetimiyiz. Beşiktaş'ın istikbali olan bu projeyi engellemeye kimse cesaret edemez. Türkiye'nin en zor şartlarında yaptığımız ihalede, Beşiktaş'ın haklarını koruyacak şekilde hareket ettik. Her şey çok güzel ve çok güzel olacak. Yapılan haberle Yıldırım Demirören ve yönetiminin haksız kazanç sağladığı düşüncesi oluşturulmaktadır'' diyerek sözlerini tamamladı.



Demirören'in ardından açıklama yapan Aşçıoğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aşçıoğlu da iddiaları "çirkin ve mesnetsiz" olarak niteledi.

