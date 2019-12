Demirören'den Polat'a yanıt

Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, ''Tezgah'' kelimesinin kullanılmasının Türk futboluna zarar vereceğini söyledi.



Radyospor'da, Beşiktaş Kulübü eski yöneticisi Mete Düren'in yaptığı ''Ameliyat Masası'' isimli programa konuk olarak katılan Yıldırım Demirören, Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın geçen haftaki Fenerbahçe maçı sonrası söylediği ''Tezgah var'' lafının hatırlatılması üzerine, ''Tezgah diye bir şey olma şansı yok. Her takım aleyhine veya lehine verilen kararlarda hepimiz yara aldık. Şu anda şampiyonluğa 4 takım adaydır ve sonuna kadar mücadele edecektir. Tezgah kelimelerini kullanmak Türk futboluna zarar vermektir. Biz bir kez, aralık ayında konuştuk, sonra da sustuk. Biz ne federasyonu, ne de hakemleri hedef aldık, geçmişe dikkat çektik. Şunu gördük ki, çok konuşan çok hata yapar'' diye konuştu.

Hiçbir ülkede hakemlerin Türkiye'deki kadar yerden yere vurulmadığını dile getiren Demirören, ''Hiçbir ülkede hakem hataları bu kadar çok tartışılmıyor. Bu kadar tartışılan ortamda iyi birini yetiştirmek zor. Hatada hep art niyet, tezgah arıyoruz. Belki bunlara ben de dahildim ama yanlıştan dönmek lazım. Hata yapmayan insan, çalışmayan insandır. Bu iş sadece hakemle bitmiyor. Hakem hata yapıyor, hemen bir kulüp başkanı çıkıyor 'Federasyonu devirelim' diyor. Bizim kafa olarak bunlardan kurtulmamız lazım'' diye görüş belirtti.



-İBRAHİM TORAMAN'A SİTEM-



Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, (Dünkü Bursaspor maçında hakeme benden çok sinirlenen yoktu ama maçtan sonra toplantı yaptım ve 'Kimse konuşmayacak' dedim. Bizim İbrahim Toraman'ı çekip konuşmamız lazım. Profesyonel bir futbolcu iki kez elle topu kesip kırmızı kart görmemeliydi'' dedi. Demirören, Bursaspor maçında galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını ama buruk olmadıklarını belirterek, ''Yolumuza devam ediyoruz. Şampiyonluk için şu an 4 aday var ve hepsinin şansı yüzde 25. Şampiyonluk, ancak puan farkı kesin olduğu gün olur'' ifadelerini kullandı.



Bursaspor karşılaşmasında takımlarını sonuna kadar destekleyen Beşiktaş taraftarlarına teşekkür eden Demirören, ''Gerçek Beşiktaşlılık duruşuyla 90 dakika takımlarını desteklediler. Her şeyiyle çok güzeldi. Bunun böyle devam etmesini diliyorum. Bunun sadece ceza almak korkusuyla olmadığına inanıyorum. En güzeli de takımı maç sonu çağırmalarıydı'' diye konuştu.



-DENİZLİ İLE YOLA DEVAM...-



Yıldırım Demirören, teknik direktör Mustafa Denizli ile yola devam edip etmeyecekleri sorusunu da şöyle yanıtladı: ''Sayın Denizli'ye bir konuşma sırasında mukaveleyi sordum, 'Lig bitsin sonra' dedi. Şu an ikimiz de kafa olarak hazırız. Kendisinden memnunuz, o da Beşiktaş'ta çalışmak istiyor. Sorun yok, iş sadece resmi evraka kaldı. Denizli gibi kişilik sahibi bir insanın 3 takımı da şampiyon yapmadan Beşiktaş'tan ayrılmasını istemiyorum.''



-NOBRE KONUSU-



Nobre'nin sözleşmesinin uzatılması konusuyla ilgili bir soru üzerine Demirören, ''Nobre ile görüşmeler devam ediyor. Bizim şartlarımıza uymayacak bir futbolcuyu, Nobre de olsa takımda tutmam. Kendisi burada mutlu ve kalmak istiyor ama şartlarımıza uymak zorunda'' dedi. Demirören, Nobre'nin sakatlığı konusunda da ''2-3 sezondur Nobre'ye yapılan hareketlere baktığımızda, ancak 100 faulün birisi verildi. Maalesef hakem eskileri de bunların faul olmadığını söyleyip hakemlere destek verdiler'' diyerek sitemkar konuştu.



-YENİ SEZON TRANSFERLERİ-



Yeni sezon transferleriyle ilgili bir soruyu Demirören, ''Hocamızla birlikte yaptığımız görüşmelerde, alacağımız futbolcuları belirledik, görüşmeleri yaptık. İmza aşamasına gelince 'bitti' diyebiliriz. Ayrıca yabancı futbolcu konusunda federasyonumuzun bir karar vermesi gerekiyor. 6+2'yi ya 6 yapsınlar ya da 8. Bu mali krizde 2 yabancıyı kulübede oturtmak külfet oluyor'' diye yanıtladı.



-''MAÇLARIMIZI ANADOLU'DA OYNAYACAĞIZ''-



Yıldırım Demirören, yeni stat projelerinin 42 bin kişiye göre yapıldığını, gerekli izinlerin alınmasının ardından en kısa zamanda kazmayı vurmayı hedeflediklerini söyledi. Stat yapımı için hedefinin haziran ayı olduğunu belirten Demirören, ''Stat yapılma süresinde Anadolu'da maçlar yapacağız. İzmir, Adana, Van var kafamızda. Mevsime göre, birinci ligde takımları olmayan illerde maç yapmak istiyoruz. Türkiye genelinde bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum'' dedi.



-2010'DA ADAY OLACAK MI?-



Demirören, 2010 yılında gerçekleştirilecek kongrede aday olup olmayacağı sorusuna, ''Ben ilk günden de söyledim, yoluma devam ediyorum. Birileri çıkacaktır. Genel kurul kimi taktir ederse, o göreve gelecek. Kaybeden, seçilene sonuna kadar destek vermeli. Seçimden sonra seçimi unutmadığımız için yaralar alıyoruz'' diye yanıt verdi.

Mali genel kurulda yönetimi ibra etmeyenlerin bulunduğunun hatırlatılması üzerine Demirören, ''Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Üzüldüğüm nokta Beşiktaş'ın mahkemelerde olması. Ayrıca 'ibra etmeyeceğim' kelimelerinin gazetelerde manşet olmasına da üzülüyorum. Bu bana değil, Beşiktaş Kulübü'ne zarar veriyor. Bu, Beşiktaş'ın içinde çözülmesi gereken bir sorundur'' diye konuştu.



-BATUHAN KONUSU-



Eskişehirspor'da kiralık oynayan Batuhan Karadeniz konusundaki bir soruya Demirören, ''Batuhan'ın durumunu yönetim kurulu ve hocamızla tartışacağız. O yaptığı hatadaki durumuyla Beşiktaş'a gelecekse, hiç gelmesin. Batuhan oyuncu olarak çok iyi, uzun vadede yararlanılacak bir futbolcu ama kafasının da kalbinin de bize uyması lazım'' yanıtını verdi.



-''SİVASSPOR, ŞANS OLMADIĞINI GÖSTERDİ''-



Sivasspor'un başarısına da değinen Yıldırım Demirören, ''Sivasspor iki senedir bunu sağlayarak, başarısının şans olmadığını gösterdi. Tebrik etmek lazım. Çok iyi hocaları ve başkanları var. Senelerce Sivasspor şampiyonluğu kovalayacaktır'' dedi. Demirören, Trabzonspor'a da değinerek, tecrübeli bir teknik adamları bulunduğunu, başkan ve yönetimin de başarılı olduğunu, ayrıca iyi kadro kurduklarını söyledi.



-TANSİYONUN DÜŞMESİ İÇİN...-



Ligdeki tansiyonun düşmesi için neler yapılabileceği sorusuna Demirören, şöyle yanıt verdi: ''Kulüpler Birliği, sezon başında, sezon ortasında açıklama yaptı. 2 hafta sonra başkanlarımızdan biri bunu bozdu. Maçtan sonraki haykırış doğrudur ama hitap ettiğimiz kesim olarak baktığımızda, dikkatli olmamız gerekiyor. Biz her galeyana geldiğimizde aşağıda kıyametler kopuyor. Kulüp başkanlarımızın hassas olacağına inanıyorum. Masanın en önemli bacağı medya. Derbi maç öncesi medyaya bakın, sanki savaşa çıkılıyor. Medyanın da bu konularda yapıcı olması gerekiyor.''



-''MİLLİ TAKIMIN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI''



Yıldırım Demirören, İspanya yenilgilerinin ardından milli takımın gruptan çıkma şansının kalmadığını söyledi. Bu durumun dünyanın sonu olmadığını kaydeden Demirören, ''Artık önümüze bakacağız. Hakem düdüğü çalmadan her şey bitmez ama yine de realist olmak lazım'' dedi.



Bazı futbolcuların milli takıma alınmadıklarının belirtilmesi üzerine Demirören, ''Oyuncu vermek kulüplere bağlı değil, teknik kadroya bağlı. Son 2 maçta Beşiktaş'tan İbrahim Toraman'ın, Nobre'nin kadroda olması lazımdı. Mehmet Topuz'un olması lazımdı'' şeklinde konuştu.