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Spor

Demirören'den İrfan Fidan'a ziyaret...İran Futbol Federasyonu delegasyonu İstanbul'a geldi

Demirören'den İrfan Fidan'a ziyaret Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'a ziyarette bulundu

11 Nisan 2018 19:33

Demirören\'den İrfan Fidan\'a ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan\'a ziyarette bulundu. 
Türkiye Futbol Federasyonu\'ndan yapılan açıklamada İstanbul Adalet Sarayı\'nda gerçekleşen ziyarette Başkan Demirören, İstanbul Cumhuriyet
Başsavcısı Fidan\'a A Milli Takım futbolcuları tarafından imzalanan ismi yazılı formayı hediye etti.

İran Futbol Federasyonu delegasyonu İstanbul\'a geldi

Rusya\'daki Dünya Kupası finallerinde mücadele edecek İran\'ın Futbol Federasyonu delegasyonu, 28 Mayıs 2018\'de oynanacak Türkiye-İran hazırlık maçı öncesi TFF 1. Başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ile bir araya geldi.
Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri\'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde; İran Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Mohammad Reza Saket ile Milli Takım Teknik Direktörü Carlos Queiroz\'un yanı sıra TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş yer aldı. 
Türkiye\'de yapılacak özel karşılaşma ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşme, karşılıklı hediye takdimiyle son buldu. 

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