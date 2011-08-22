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Demirören Adliye'ye geldi  İSTANBUL (A.A)

22 Ağustos 2011 14:33

-Demirören Adliye'ye geldi  İSTANBUL (A.A) - 22.08.2011 - Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında ifade vermek üzere Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine geldi.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne Çırağan Caddesi üzerindeki savcı ve hakimlerin kullandığı kapıdan özel aracıyla giren Demirören, basın mensuplarının sorularını cevaplamadı. Avukatlarıyla birlikte savcılık katına çıkan Demirören'in futbolda şike iddialarına yönelik soruşturmayı yürüten özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Berk tarafından ifadesinin alınması bekleniyor.

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