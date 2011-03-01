-DEMİRÖREN: ''ZOR GÜNLERDEN GEÇİYORUZ'' İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, camia olarak zor ve şanssız günlerden geçtiklerini söyledi. Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin mart ayı sayısında yer alan yazısında Avrupa'daki son kayıpları ve ligdeki maçlarına bakıldığında bir düşüşün söz konusu olduğunu ifade ederek, ''Camia olarak zor ve şanssız günlerden geçiyoruz. Ancak ben, Beşiktaşımızın önümüzdeki sezondan itibaren Türk ve Avrupa futbolunda zirvenin tek başına sahibi olacağına canı gönülden inanıyorum. Aynı inanç ve kararlılıkla sizlerden her zaman olduğu gibi takımımıza olan sonsuz desteğinizi sürdürmenizi bekliyorum'' diye konuştu. UEFA Kupası'nda gruplu sisteme geçildiğinden bu yana ilk kez gruptan çıkmayı başaran ve Dinamo Kiev'e elenene kadar Beşiktaş tarihindeki en başarılı grafiği çizen teknik heyete, futbolculara ve bu süreçte takımı yalnız bırakmayan taraftarlara teşekkür eden Demirören, ''Bu sezon Avrupa kupalarında en çok maç oynamamızın yanı sıra en çok gol attığımız, en çok galip geldiğimiz bir sezon yaşadık. 30 senelik UEFA tarihinde attığımız golün yüzde 30'unu son 3 ayda attık'' ifadelerini kullandı. -''MAYIS SONUNDA KAZMAYI VURACAĞIZ''- Beşiktaş'ın dünya kulübü olmayı sadece takımlarının şampiyonlukları ile değil tesisleşme konusunda attığı önemli adımlarla da başaracağını kaydeden Demirören, şöyle devam etti: ''Kimilerinin bir hayal olarak gördüğü BJK Fulya Süleyman Seba Kompleksi'ni yaptığımız gibi, şampiyonluklara bedel stadımızı da Beşiktaşımıza kazandıracağız. Tahminimizden hızlı bir şekilde ilerleyen stat projemiz ile ilgili gerekli izinleri çıkarttık. Bir aksilik olmazsa Mayıs sonunda kazmayı vuracağız. Stadımız, büyük bir olasılıkla yap-işlet-devret şeklinde yapılacaktır. Nisan ayı sonlarına doğru ihalesini gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz stadımız, 42 bin 500 kişi civarında bir kapasiteye sahip olacaktır. 2010 Yılı İdari ve Mali Genel Kurulumuzda da dediğim gibi, stadımız dünya kulübü olan Beşiktaşımızın tasdik onayıdır. Aynı zamanda bir spor kompleksinin ve bir arsanın daha Beşiktaşımıza kazandırılıyor olmasının heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. İzinleri tamamlanan Şan Ökten tesisimizin inşaatına en kısa sürede başlanacaktır.'' -''ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ''- ''Birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz zaman bütün engelleri aşabilir, arzuladığımız başarılara ve zaferlere hep birlikte ulaşabiliriz'' diyen Demirören, ''Beşiktaş'a duyduğumuz aşkla ve sizden aldığımız güçle biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlk günden bu yana sizlere verdiğimiz her sözü hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadık. Bundan sonra da Beşiktaşımıza kalıcı eserler bırakacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın'' şeklinde konuştu. Demirören, bir semt takımı olarak doğup, dünyanın tanıdığı bir kulüp haline gelen Beşiktaş'ın 108. yılını, 19 Mart Cumartesi günü kutlayacaklarını belirterek, ''Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün başkanı olarak, dev çınarımızın bugünlere gelmesinde emek vermiş tüm değerli büyüklerimizi minnetle, şükranla anıyor; tüm Beşiktaşlılar'ı en içten dileklerimle kutluyorum'' dedi. -FERNANDES- Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Manuel Fernandes, zor bir dönemden geçtiklerini ancak kaliteli oyunculara sahip olduklarını ve bunları atlatacaklarını söyledi. Fernandes, Beşiktaş Dergisi'nin mart ayı sayısında yer alan röportajında, bütün oyuncularla birlikte çok iyi bir grup olduklarını ifade ederek, ''Evet, zor bir dönemden geçiyoruz ama bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir kadroyla tüm bunları atlatacağımızı düşünüyorum'' dedi. Takımdaki Portekizli futbolculara ''Çete'' yakıştırması yapıldığının hatırlatılması üzerine Portekizli futbolcu, ''Sakın dördümüzün sürekli bir arada olduğu ve diğerleriyle konuşmadığımız düşünülmesin. Elimizden geldiğince herkes le dost olmaya çalışıyoruz. Dil problemi yaşamamıza rağmen herkesle konuşup anlamaya ve birazcık Türkçe öğrenmeye çalışıyoruz. Ancak gerçekten zor bir diliniz var'' ifadelerini kullandı.