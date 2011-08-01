-DEMİRÖREN: YÜCE TÜRK ADALETİNE GÜVENİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören, futbolda şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan siyah-beyazlı kulübün futbol komitesi başkanı ve asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktörü Tayfur Havutçu ve kulüp protokol müdürü Ahmet Ateş'in aklanacaklarına inandığını belirterek, ''Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz'' dedi. Yıldırım Demirören, Beşiktaş Dergisi'nin Ağustos ayı sayısında taraftarlara seslendi. Demirören, Türk futbolunda yaşanan gelişmeleri büyük bir dikkat ve üzüntüyle izlediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Maalesef soruşturma çerçevesinde Futbol Komitesi Başkanı ve Asbaşkanımız Serdal Adalı, Teknik Direktörümüz Tayfur Havutçu ile Protokol Müdürümüz Sayın Ahmet Ateş'in de tutuklu olarak yargılanmalarına hükmedilmesi, camiamızın olduğu kadar, benim de üzüntümü bir kat daha artırmıştır. Ancak üzüntümden daha çok, yakından takip ettiğim hukuki süreçten kendilerinin aklanarak çıkacağına olan inancımı dile getirmek istiyorum. Bizler yüce Türk adaletine güveniyoruz.'' -KUPANIN İADE EDİLMESİ- Yazısında Ziraat Türkiye Kupası'nın Federasyon'a dava neticeleninceye kadar iade etme kararlarına değinen Demirören, şu ifadelere yer verdi: ''Bildiğiniz üzere yargılama ve tutuklama kararının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nı, dava neticelendirilinceye kadar Türkiye Futbol Federasyonu'na iade etme kararı aldık. Bu kararı alırken ki amacımız, 108 yıllık şanlı tarihimize yakışır bir şekilde spekülasyonların önüne geçmek, hem isnat edilen suçlamaların gerçeğin yansıtmadığına hem de beraberindeki tutuklama kararlarının haksızlığına dikkat çekmekti. Kupayı iade etme kararımız ve kulübümüzün bu süreçte sergilediği tutum üzerine UEFA'nın da teşekkürlerini sunması, Beşiktaşlı duruşunu sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya göstermiştir. Her zaman olduğu gibi, bu süreçte de, büyük camiamızın, kulübümüze ve arkadaşlarımıza desteğini esirgememesini bekliyorum. Biz Beşiktaş'ız... İyi günde de, kötü günde de, hep birlikte, el ele, omuz omuza dururuz. Biliriz ki birlik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece karşımızda hiç kimse duramaz.'' Sezon öncesindeki gelişmelere ve belirsizlik ortamına karşın seyir zevki yüksek bir kurmak adına önemli adımlar attıklarını kaydeden Demirören, yazısını şu ifadelerle tamamladı: ''Hiçbir zaman günü kurtarma amacında olmadık. Sadece bugünün değil, geleceğin Beşiktaş'ını oluşturmak için yola çıktık. Daha önce takımımıza kazandırdığımız dünya yıldızlarının yanına, yine Beşiktaş ruhunu benimseyecek, başarı isteyen, formamızın hakkını verebilecek ve özellikle genç oyuncular takviye ettik. Beşiktaş büyük bir kulüptür ve her zaman hedefleri de büyük olmuştur. Bu büyük hedefleri sizlerin de desteğiyle gerçekleştirmek ümidiyle, bu sezonda tüm takımlara başarılar dilerim. 2011-2012 sezonunun başta Beşiktaşımız olmak üzere tüm rakiplerimize ve futbol ailesine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.''