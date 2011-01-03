-DEMİRÖREN: YENİ OYUNCULARIMIZ EN İYİSİNİ YAPACAKLARDIR İSTANBUL (A.A) - 03.01.2011 - Beşiktaş Kulübü'nün daha önce anlaşmaya vardığı üç Portekizli oyuncu Simao, Fernandes ve Almeida resmi sözleşmeyi imzaladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, kulüp başkanı Yıldırım Demirören ve futbol komitesi üyeleri Serdal Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu'nun da hazır bulunduğu törende, Simao 2.5, Almeida da 3.5 yıllık sözleşmeyi imzaladılar. Bir diğer Portekizli oyuncu Manuel Fernandes ile 6 aylık kiralık sözleşmesine imza attı. -DEMİRÖREN: ''KADROMUZA ÇOK DEĞERLİ OYUNCULAR KATIYORUZ''- İmza töreninde konuşan başkan Yıldırım Demirören, Beşiktaş için önemli günlerden birini yaşadıklarını belirterek, ''Kadromuza çok değerli oyuncular katıyoruz'' dedi. Bunun gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Demirören, ''Böyle değerli üç oyuncuyu Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı seçmesi sadece bizim için değil, Türk futbolcu için de çok önemli'' diye konuştu. Transferlerden dolayı futbol komitesi üyeleri Serdal Adalı ile Cengiz Zülfikaroğlu'na teşekkür eden başkan Demirören, şunları söyledi: ''Başarı gelecekse birlik ve beraberlikle gelir. Devre arasında transfere karşıyım. Ama böyle üç değerli oyuncunun Türkiye ve Beşiktaş'a gelme imkanı doğunca bütün kapılara açılır. Günü kurtarmak lafı ortada dolaşıyor. Bunu söyleyenler üç değerli oyuncuyu getirebiliyorlarsa inşallah bunu gerçekleştirirler.'' Sezon başındaki Quaresma ve Guti transferiyle Beşiktaş'ın Avrupa seviyesine çıktığını vurgulayan Yıldırım Demirören, ''Bu transferleri yaparken hedefimiz önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmaktı. Hedefler bitmedi. Galibiyet rekorunu daha yukarı çıkarmayı hedefliyoruz. Bu değerli arkadaşlarımız formayı giydiğinde en iyisini yapacaklar. Böyle oyuncuların gelmesi genç oyunculara örnek olması bakımından da çok önemli'' diye konuştu. -DEMİRÖREN, ALTYAPIYA ÖNEM VERİLMESİNİ İSTEDİ- Demirören, gerçekleştirdikleri transferlere rağmen altyapının önemine de dikkati çekti. Uzun zamandır takımda mutlaka altyapıdan oyuncunun bulundurulması gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı takımın başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Buraya gelen oyuncuların oyun karakterini ve örnek davranışlarını da altyapıdaki oyunculara aşılamak istiyoruz. Bütün oyuncuları getirmek zaman ve emek işi. Kolay değil. Maddi olanakları da sağlamak lazım. Gelenler hedeflerimizi biliyorlar. Beşiktaş Kulübü'nün gelmek istediği yerleri biliyorlar. Sadece Türkiye'de başarı değil, yurt dışında da başarıyı kovaladığımızı biliyorlar. Taraftarın gücünü biliyorlar. Simao, 31 yaşına gelmiş futbolculuğu ve aile yapısıyla örnek futbolcu. Kendisiyle konuşmam bir saati geçmedi. Quaresma da kendisiyle zaten konuşmuştu.'' -AVRUPA'DAKİ HEDEFLER- Avrupa'daki hedefler konusundaki soruları yanıtlayan Demirören, ''Yanımızdaki oyunculardan sadece birini Avrupa kupasında oynatacağız. Hocamız buna karar verecek. Türkiye liginin yanı sıra önümüzdeki sezonların hedefleri de var. İnanmak başarının yüzde 50'sidir. Bu sezon olmasa da önümüzdeki sezon Avrupa'da tarihin en önemli başarılarını sağlamak istiyoruz. Kalite olarak üçünün de Türkiye'ye faydalı olacağını düşünüyorum'' diye konuştu. İmza töreniyle ilgili ayrıntılar veren Demirören, ''Dün havalimanında 2 bine yakın taraftar vardı. İnönü'de tören yapsaydık 40 bin taraftar olurdu. Hava şartları ve hocanın İnönü'ye antrenmanı almak istememesi nedeniyle töreni burada yaptık'' dedi. Yıldırım Demirören, rekabet ortamında altyapıdan fazla futbolcunun oynatılamayabileceğini vurgulayarak, ''Necip takımda oynuyor. Altyapıdan 5 oyuncuyu daha Antalya'ya götürüyoruz. Muhammet Demirci bu oyunculardan biri olacak. Kapıyı açıyoruz. Ama o rekabeti herkesle beraber yapmalıyız'' diye konuştu. Yapılan transferlerin ardından ''Ronaldo ve Messi isimlerini de duyabilecek miyiz'' sorusunu ise başkan Demirören, ''İnşallah. Hayatta olmaz diye bir şey yok. Sezon başında Quaresma'yı telaffuz ettiğimizde basının yüzde 90'ı da buna inanmadı. Sezon ortasında üçünün geleceğini söylediğimizde de inanmadılar. Hepsi Beşiktaş'ı tercih etti. Türk futbolu için çok önemli'' diye yanıt verdi. -FUTBOLCULARIN GÖRÜŞLERİ- Başkanın konuşmasının ardından söz alan futbolcular, Beşiktaş'a transfer oldukları için mutlu olduklarını söylediler. Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer olan Simao, yeni takımı için elinden geleni yapacağını belirterek, ''Taraftar ve camiaya istekli olduğumu göstereceğim. Burada olmaktan mutluyum. Beşiktaş gelişmeye açık büyük bir kulüp'' dedi. Golcü oyuncu Hugo Almeida ise en iyisini yapıp, atacağı gollerle takıma yardımcı olmak istediğini söyledi. Kiralık olarak forma giyecek Fernandes ise Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğuna dikkat çekerek, ''6 aylık süre içinde Beşiktaş'ın hedefleri için yardımcı olmaya çalışacağım. Taraftarlarıyla çok büyük bir kulüp. Şu anda gerçekçi olmamız gerekiyor. 14 puan gerideyiz. Ligin ikinci yarısında 3-4 hafta içinde alacağımız sonuçlar durumu belli eder. Zor olacak. Bu konuda yalan söyleyemeyeceğim'' şeklinde konuştu. -GELECEĞİN BAŞKANI CEMAL DEMİRÖREN TAKİPTE- Beşiktaş erkek basketbol takımının maçlarını kaçırmayan başkan Yıldırım Demirören'in küçük oğlu Cemal Demirören de imza törenini takip etti. Babasıyla birlikte basın odasına gelen minik Cemal, töreni bir süre kenardan izledi. Daha sonra babasının yanına gelen Cemal'i Demirören, ''İşte geleceğin başkanı'' diyerek kucağına aldı. Basın mensupları futbol komitesi üyeleri Serdal Adalı ve Cengiz Zülfikaroğlu'na da soru sormak isterken, başkan Demirören, ''Ben ayda bir konuşuyorum. Onlar her gün konuşuyor'' diyerek espri yaptı. Beşiktaş'ın yeni oyuncuları Fernandes, Simao ve Almeida'nın imza törenine taraftarlar da ilgi gösterdi. Tesislere alınmayan taraftarlar, imza törenin sonuna doğru Yıldırım Demirören lehine tezahürat yaptılar. Taraftarların coşkusu futbolcuların basın odasından çıkmasıyla doruğa çıktı. Korkuluklara çıkan taraftarlar, yeni transferlere tezahürat yaparak sevgi gösterisinde bulundular.